影》花蓮孝子燒光積蓄尋母屍！吊車大王暖挺17天今撤隊

「吊車大王」胡漢龑日前派遣團隊，再次前往光復鄉協助一名男子尋母。今晚證實已經撤退。（游定剛攝）

花蓮縣光復區在去年9月受到馬太鞍溪堰塞湖溢流影響，造成多人傷亡。如今事隔半年過去了，一名莊姓男子不惜花光所有積蓄，堅持要找回母親遺體，讓吊車大王胡漢龑深受感動，決定自掏腰包前往當地幫忙。直至今（7日）晚間宣布任務告一段落，功成身退。

據悉，花蓮當地一名71歲的婦人遺體未尋獲，莊姓兒子堅持要找到媽媽的遺體，花掉近200萬存款租怪手，但兩個多月過去仍一無所獲。在上個月20日，胡漢龑得知後感動不已。

經了解，胡漢龑得知還有4具大體尚未挖出，隨即派遣女婿率隊，出動大型機具再次前往花蓮救助，「祈求一切救援順利，也請瑤池金母幫幫這些罹難者吧，讓祂們早日出土，讓家屬們安心吧」。

胡漢龑無償派出怪手與機具支援，怪手300型單日租金高達2萬2千元、來回運費約8萬元，暖舉感動無數人。歷經17天的救援後，胡漢龑團隊今晚證實任務告一段，功成身退。

