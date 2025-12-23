影/花蓮男狂砸機車行與禮儀社！ 動手只因「心情不佳」

昨（22）日凌晨，花蓮市36歲林姓男子手持榔頭接連毀損兩家店面，警方獲報後迅速調閱監視器，於當日下午將嫌犯逮捕，全案依恐嚇及毀損罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。林男坦承因心情不佳而持榔頭亂砸，由於他具多項前科且列管為毒品治安人口，警方已採集毒品檢體進行檢驗，釐清是否涉及毒品案。

昨（22）日凌晨，花蓮市36歲林姓男子手持榔頭接連毀損兩家店面。（圖/警方提供）

監視器畫面顯示，林男於22日凌晨3時38分現身花蓮和平路一間機車行，手持榔頭將機車推倒，接著把門口小招牌推倒，再拿招牌去砸鐵門，造成現場一片凌亂。破壞完機車行後不到15分鐘，凌晨3時53分，他步行至中華路一間禮儀公司，持榔頭猛烈砸毀店家招牌，導致兩家業者財物損失，現場留下明顯破壞痕跡。

受害的機車行老闆表示，早上開店時發現店內一片凌亂，機車及小招牌被推倒，調閱監視器後才知道是林男凌晨3點所為，已決定依法提告並求償損失。同樣遭殃的禮儀公司負責人則指出，早上7時多由員工通報招牌毀損，經監視器確認為人為破壞，表示不認識林男，並將採取法律行動。

受害的機車行老闆表示，早上開店時發現店內一片凌亂，機車及小招牌被推倒，調閱監視器後才知道是林男凌晨3點所為。（圖/警方提供）

花蓮警方於上午9點多獲報後高度重視此案，迅速調閱監視器鎖定涉案的林姓男子，並在當天下午2時在市區將其逮捕帶返所偵辦。林姓男子向警方表示，「一時心情不好，才會持榔頭亂砸。」

根據警方調查，林姓男子有毒品、詐欺、毀損、妨害秩序等多項前科，且為轄區毒品治安人口，警方懷疑可能因吸毒導致暴行，已採驗毒品檢體進行檢驗，並依恐嚇及毀損罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

根據警方調查，林姓男子有毒品、詐欺、毀損、妨害秩序等多項前科，現依恐嚇及毀損罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。（圖/警方提供）

