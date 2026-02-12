影/花蓮知卡宣大道7旬婦外側直接左轉 遭後車撞飛不治

花蓮縣吉安鄉知卡宣大道三段今（12）日清晨傳出死亡車禍，71歲張姓婦人騎機車行經永興四街路口時，疑似從外側車道直接切入左轉，遭後方同向直行的白色自小客車撞擊。張婦當場連人帶車倒地、頭部重創失去生命跡象，經搶救仍告不治。

張姓婦人疑似從外側車道直接切入左轉，遭後方同向直行的白色自小客車撞擊。（圖／中天新聞）

事故發生於今日清晨5時54分許，當時天色微亮。張婦騎乘機車沿知卡宣大道三段由東往西行駛，準備從外側車道向左轉彎進入永興四街時，與後方內側車道由73歲吳姓老翁駕駛的白色汽車發生碰撞。由於撞擊力道不小，張婦當場噴飛倒地，造成頭部大量出血。

醫護人員接力搶救約2小時，張婦最終仍因傷勢過重，於上午8點多宣告死亡。（圖／中天新聞）

花蓮縣消防局救護人員趕抵現場時，張婦已失去呼吸心跳，隨即將傷者緊急送往醫院。醫護人員接力搶救約2小時，最終仍因傷勢過重，於上午8點多宣告死亡。家屬接獲通知趕往醫院，悲慟不已。

警方在現場進行採證調查，經查張姓婦人持有普通輕機駕照，吳姓駕駛則領有合格駕照。吳男經現場實施酒測，數值為零；死者張婦則由醫院進行抽血檢測，警方初步調查雙方皆無酒駕，詳細肇責歸屬正由警方釐清中。警方也同步調閱路口監視器，釐清當時雙方的行車動向與轉彎過程。

吉安警分局呼籲，清晨時段視線較不明朗，用路人行經路口時務必減速慢行。機車騎士在路口轉彎時應注意後方來車，若有二段式左轉號誌路口須遵守交通規則二段式左轉，若無，也應注意後方來車提前打方向燈逐漸切入內車道；自小客車駕駛也應隨時注意車前狀況，保持安全距離，以確保行車安全，避免悲劇發生。

