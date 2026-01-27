影/花蓮誇張逆子！偷母車被攔「雙手持刀械跟警對峙」

台9線新城路段昨天（26日）下午驚傳持械對峙事件！一名葛姓男子因家庭糾紛擅自開走母親車輛，遭警方攔查時竟手持長刀和球棒抗拒，在馬路中央與多名員警僵持，過程被路人全程錄下引發討論。

對峙現場。 （圖／翻攝dj.ranbo的Threads，經授權使用）

這起事件源於一場家庭爭執。35歲的葛男當天下午想向母親商借車輛使用，遭到拒絕後心生不滿，趁機將車輛強行開走。母親發現後相當憤怒，直接到派出所報案指控兒子竊車。

對峙現場。 （圖／翻攝dj.ranbo的Threads，經授權使用）

警方接獲報案立即啟動追查機制，約在下午4時左右於新城北埔光復路段發現該輛車，隨即上前攔停盤查。豈料葛男一下車就拿出預藏的長刀與球棒，情緒激動地朝警方揮舞，讓在場員警高度戒備。

由於事發地點位於交通要道，警方必須同時處理交通疏導與現場狀況。員警們採取守勢，不斷與葛男對話試圖安撫，避免情況進一步惡化。這場街頭對峙吸引不少民眾圍觀，有人拿起手機拍攝這驚險畫面，影片隨後在社群平台瘋傳。

經過警方持續溝通勸導，葛男逐漸冷靜下來並放下武器，警方見時機成熟立刻增派人力，迅速將他壓制上銬帶回。所幸整起事件未造成任何人員傷亡，警方後續將依毀損、竊盜及公共危險等罪嫌將葛男移送法辦。

