影/花蓮警埋伏逮車手 監控手逃逸釀7傷含87歲婦

花蓮縣鳳林警分局破獲投資詐騙集團，在台鐵鳳林站機車棚當場逮捕44歲張姓女車手，負責監控的2名林姓同夥見狀心虛，駕車在市區狂飆逃逸，最後在路口高速衝撞載有一家四口的轎車，並波及路過的87歲曾姓阿嬤，造成包含2名嫌犯在內共7人受傷送醫。警方在嫌犯車上搜出3把開山刀，全案依詐欺等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

花蓮警方破獲一起詐騙投資案。（圖／警方提供）

鳳林警分局7日，接獲光復分駐所許姓女子報案，許女今年9月誤信網路「股票名師」投資群組，詐騙集團以內線消息利誘，謊稱必須透過「現金儲值」才能在平台操作獲利。許女不疑有他，分別於12月1日在台北南港、12月4日在花蓮站，先後交付50萬及100萬元現金給車手，9月至12月間已遭詐騙150萬元。直到事後與證券業友人閒聊，許女才驚覺遭到「假投資真詐財」，憤而報警。

花蓮警方破獲一起詐騙投資案。（圖／警方提供）

警方獲報後立即組成專案小組積極查緝，被害人也約定於11日下午在台鐵鳳林站機車棚進行第三次面交。專案小組在周邊佈下天羅地網，張姓女車手依約現身取款時，埋伏員警見時機成熟一擁而上將其壓制逮捕，當場查扣點鈔機及假投資相關文件。停在附近的白色轎車內，23歲林姓男子與另一名22歲林姓男子負責監控，見同夥落網立刻發動車輛落跑。

花蓮警方破獲一起詐騙投資案。（圖／警方提供）

詐團車輛沿著鳳林鎮大同路由西往東高速行駛狂飆，行經中正路二段與大同街口時，疑因車速過快失控，高速衝撞一輛沿中正路二段由南向北行駛、載著一家四口的自小客車，隨後車輛失控偏離，又掃到路旁無辜的87歲曾姓阿嬤。警方立即調度警力趕赴現場，拉起封鎖線並協助救護人員將傷患迅速送往鳳榮醫院治療，經治療後均意識清楚、無生命危險。

警方指出，雙方駕駛人均無酒駕情形，交通事故部分依A2類處理。警方在詐團車輛內搜出3把開山刀，張姓女車手及2名林姓共犯訊後全數依詐欺等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

