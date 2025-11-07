影/花蓮通緝男違規拒捕「持刀襲警」 路邊劫車逃逸中

花蓮鳳林分局員警6日下午3時許沿台9線巡邏，發現一名騎士違規左轉，且疑似是轄內竊盜通緝犯，上前盤查但騎士卻加速逃逸，隨後與員警發生扭打，騎士竟拿出短刀攻擊，最後趁隙劫車逃逸，警方正全力追緝中。

游男持短刀襲警。（圖／警方提供）

游男一路沿台9線逃逸，在平等路與台9路口持刀攔下一輛轎車，古姓女駕駛嚇壞連忙下車，游男則劫車往北逃逸，隨後將車子棄置在豐田車站，警方循線追查順利在豐田車站附近找到遭劫車輛，但游男已經棄車逃逸。

游男與員警發生扭打。（圖／警方提供）

警方調查，59歲游姓男子是轄內毒品列管人口，涉犯竊盜罪嫌遭判刑11個月，沒有報到執行，今年9月遭花蓮地檢署發布通緝，有多項毒品、竊盜前科。游姓男子因擔心遭逮入獄，不但拒捕還持刀攻擊員警，甚至搶車落跑涉犯重罪，目前轄區警方正在全力追緝中。

游男拒檢逃逸。（圖／警方提供）

