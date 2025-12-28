影/花蓮60歲女騎士「切西瓜」橫跨快車道 遭撞重創不治

花蓮縣富里鄉最近發生一起死亡車禍，有位婦人「切西瓜」橫跨快車道，準備左轉進入農會，遭後方同方向的小貨車撞飛，當場頭部重創，送醫不治，出事瞬間的監視器畫面也曝光。

車禍瞬間。（圖／中天新聞）

玉里分局調查，事發地點在台9線花東公路294.9公里處，富里農會前，事發時間是本月26日下午近2點，死者60歲何姓婦人，當時在外側機慢車道上騎機車直行，但想左轉騎進一旁富里農會的她，竟然違規橫跨快車道左轉「切西瓜」，結果後方24歲開著貨車的胡姓男子煞車不及，直接撞飛她。

廣告 廣告

車禍現場。（圖／中天新聞）

何姓婦人當場全身受到重創昏迷不醒，頭部受到嚴重撞擊，送醫搶救後仍然宣告不治，胡男經檢測沒有酒駕，他被依涉犯過失致死罪移送，目前肇事責任持續釐清。

玉里分局呼籲民眾，行經路口，轉彎車輛必須依照號誌標線，依規定轉彎或提前變換車道，切勿直接從外側車道直接橫跨快車道左轉，如有兩段式左轉規定，必需依照規定行駛，而直行車輛行經路口也要減速慢行，注意車前狀況，確保用路安全。

延伸閱讀

宜蘭7.0強震全台有感！佛光大學鏡頭君上下狂搖25秒

影/民眾搭捷運環狀線遇強震畫面曝！網友：像鬼片場景

影/規模7地震狂搖！農場主人超擔心水豚君 看畫面傻眼了