影／芳苑幸福巴士再出發 持續守護偏鄉長者與弱勢家庭交通需求

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】芳苑鄉公所於今（7）日上午在新街村玄武宮舉行「幸福巴士再出發－續航記者會」，向鄉親宣布新年度幸福巴士服務正式啟動，持續守護偏鄉長者與弱勢家庭的交通需求。

原先行駛於芳苑鄉新街村的五路公車，因地處偏鄉、載客量不足而停駛，造成長者及弱勢家庭在就醫、採買等日常行程上相當不便。鄉長林保玲不捨鄉內長者無車可搭、高齡者騎乘機車往返更是危險重重，遂積極尋求熱心企業與善心人士協助籌措經費，並媒合交通運輸業者，讓「幸福巴士」順利啟動，服務迄今已邁入第六年，成為芳苑鄉交通的重要支柱。

為延續幸福巴士的服務、守護偏鄉長者行的安全，今（115）年保玲鄉長媒合又德風力發電股份有限公司，特別贊助新臺幣20萬元，成為幸福巴士續航的重要力量。新一年度的行駛服務將維持每週二、五往返芳苑與二林，提供長者與弱勢家庭安全、便利的交通選擇，持續完善本鄉的接送網絡。

芳苑鄉長林保玲表示，希望幸福巴士的續行，能讓芳苑鄉的長輩們出門更安心、更從容、生活更便利；也期盼這份屬於芳苑的溫暖關懷不斷延續，將幸福與照顧穩穩傳遞到鄉內的每一個角落。