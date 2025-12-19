影／芳苑火葬場選址爭議升溫 二林芳苑居民按鈴告發

▲芳苑火葬場選址爭議升溫，二林芳苑居民按鈴告發。（圖／彰化環團提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣政府規畫在芳苑鄉第一公墓設置火葬場生命園區引發爭議，二林、芳苑居民組成的反火葬場行動協會於18日上午動員約150人前往彰化地檢署按鈴申告，指控火化場選址評估報告內容不實，涉嫌捏造芳苑鄉長同意設置的說法，導致芳苑鄉被列為優先開發地點，要求司法介入調查，釐清是否涉及不實登載責任。

反火葬場行動協會上午10時許陸續抵達地檢署門口，高舉「反對黑箱選址」、「拒絕不實評估」等標語表達訴求，指控火化場選址評估報告內容不實，涉嫌捏造芳苑鄉長同意設置的說法，疑違反刑法「使公務員登載不實罪」，要求司法介入調查，釐清責任。

廣告 廣告

反火葬場行動協會質疑，承辦火化場選址評估的以境建築師事務所，及縣府相關承辦人員，疑將不實內容登載於正式評估報告中，導致芳苑鄉在綜合評分中獲得較高分數，進而成為縣府列為優先開發地點的依據。後續縣府再依該報告向彰化縣議會提出「火化場開發計畫專案報告」，相關內容已正式載入議會公文與會議紀錄，恐已構成不實登載。

反火葬場行動協會強調，本案已具備「明知虛偽事實」、「意圖使公務員登載」及「實際造成不實登載」等要件，因此依法提出刑事告訴，盼由司法釐清真相，還原事實。

對此，彰化縣政府民政處回應，縣府在火化場基地篩選上，以一元化生命園區可滿足「殮、殯、奠、祭、火化、安奉」等服務需求為原則，並綜合考量區域環境、基地條件、開發規模及地方民意等因素，擇定現有殯葬用地辦理，相關程序均符合法令規定。

民政處指出，自救會提出刑事告訴，主要仍是反對該址設立的策略，縣府不予評論，但呼籲社會各界以科學、理性的態度看待火化場對現代城市長遠發展的重要性，避免以訴訟手段干擾行政程序，徒增司法資源負擔。