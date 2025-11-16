影／芳苑鄉敬老關懷音樂會 經典金曲伴長輩歡笑

▲芳苑鄉公所特別結合財團法人蔡衍明愛心基金會與旺旺中時公益演唱團攜手舉辦「芳苑鄉敬老關懷音樂會」。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為關懷彰化縣芳苑鄉長輩、弘揚敬老尊賢的美德，傳遞社會溫暖與真摯關懷，芳苑鄉公所特別結合財團法人蔡衍明愛心基金會與旺旺中時公益演唱團攜手舉辦「芳苑鄉敬老關懷音樂會」，活動於15日下午在芳苑鄉活動中心隆重登場，芳苑鄉各村長輩齊聚一堂，在悠揚樂聲與歡笑中，共度溫馨幸福的午後時光。

本次音樂會以「公益、關懷、傳愛」為主軸，邀請多位知名歌手接力獻唱，帶來耳熟能詳的經典金曲與動人旋律，讓長輩們在熟悉的歌聲中重溫青春記憶、感受滿滿愛意。活動現場洋溢著溫馨與喜悅的氛圍，期盼長輩們在音樂與笑聲中，感受到社會各界的關懷，留下難忘而美好的回憶。

芳苑鄉長林保玲表示，此次敬老關懷音樂會不僅是對長輩的致敬與感恩，更展現出社區團結與互助的力量。希望藉由音樂的感動，將愛與溫暖傳遞至每一位長輩的心中，讓芳苑成為充滿笑容與幸福的樂齡家園。林鄉長也誠摯邀請鄉親踴躍參加，共同為長輩獻上祝福與掌聲，讓愛在旋律中流動，讓溫情在芳苑綻放。