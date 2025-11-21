影／《芳苑鄉魔法農園》新書發表 在地作物小英雄帶路探索農漁文化

▲《芳苑鄉魔法農園 小英雄的鮮味探險》新書發表會。（圖／芳苑鄉公所提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】在這片被海風與鹽味浸潤的土地上，芳苑鄉的風光與人情如潮汐般流轉，孕育出獨特的農漁文化與農漁作物。芳苑鄉公所出版的《芳苑鄉魔法農園 小英雄的鮮味探險》以溫暖的筆觸及繽紛的插畫，將這份土地的韻味與記憶化為一本獻給孩子與家鄉的繪本，今（21）日舉辦新書發表會，邀請大家一同傾聽芳苑的文化律動，守護這座美麗漁村的珍貴記憶，記錄在地風土、文化與情感，為孩子與家鄉搭起一座溫暖的橋樑。

廣告 廣告

芳苑鄉長林保玲表示，繪本以芳苑的花生、胡蘿蔔、蘆筍、人蔘山藥、珍珠蚵與文蛤等「在地作物小英雄」為主角，透過活潑生動的語氣與細膩的手繪插圖，呈現作物從播種、生長到採收、料理的過程。希望透過這本繪本，讓孩子們在閱讀中，彷彿走進田野與潮間帶，一起體驗土地的節奏與自然的奧妙，認識家鄉豐富的農漁文化與生活智慧。

▲芳苑鄉長林保玲希望透過這本繪本，讓孩子們在閱讀中，彷彿走進田野與潮間帶，一起體驗土地的節奏與自然的奧妙，認識家鄉豐富的農漁文化與生活智慧。（圖／芳苑鄉公所提供）

每一頁都散發著土地的香氣與人情的溫度，也記錄著芳苑特有的海牛採蚵文化。這本繪本不僅是孩子探索家鄉的起點，也是一封寫給故鄉的情書，展現芳苑居民對土地的驕傲與珍惜。

今日發表會上，仁愛社區理事長、繪畫班學員及指導老師都將親臨現場。由指導老師分享如何透過畫筆留住故鄉的農漁作物與記憶；現場亦將展示原作插畫，讓觀眾近距離欣賞每一道筆觸背後的溫度與故事。同時，講者將帶領大家以閱讀的方式，循著繪本的圖像與文字，一步步走進芳苑的田野與潮間帶，感受這片土地的韻律與呼吸。