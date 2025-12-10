影》苗博雅戰時仍可上班論挨批 蔡正元曝「殘酷面」嗆無知

苗博雅關於戰爭的言論遭到質疑。（資料照）

社民黨台北市議員苗博雅近日在直播中談及，若爆發戰爭除戰場外，仍可能維持一般上班上課，引發外界議論；她昨（9日）深夜更發出長文提到，以823砲戰為例，即便台灣遭攻擊社會仍有在運作。前立委蔡正元昨（9日）對此痛批，苗姓民意代表的說法，「充滿了無知、幼稚，根本就帶著欺騙的心情討論這個問題。」

針對苗博雅的言論，蔡正元9日在中視節目《庶民大頭家》中指出，苗姓民意代表的說法，「充滿了無知、幼稚，根本就帶著欺騙的心情討論這個問題。」他續指，當初烏克蘭面臨戰爭，烏克蘭政府派了很多兵官，不管所謂的「徵兵命令」，只要看到男的、未滿65歲通通帶走，被取一個外號就叫做「填線寶寶」，也就是抓到前線填戰壕的寶寶。

蔡正元續指，如果金門真的打仗，台灣要不要徵兵？因為徵兵系統會被打垮，只好用人去抓人，就跟當年國共內戰沒兩樣，都不曉得苗博雅有沒有看到這一幕？

最後，蔡正元認為，把戰爭想得這麼幼稚，只能說苗姓民意代表要嘛真的很不用功，要嘛要對拿到的文憑痛哭3天，作為一般人不研究戰爭沒關係，但作為民意代表要談戰爭，不仔細去研究俄烏戰爭在現代戰爭史上的變化情形，你就對不起台灣人。

另外，苗博雅9日晚間也再度在社群平台PO出長文，還在文末提到，「我和我的家人都沒有外國護照。而我知道像我這樣的人，若台灣被中共佔領，我絕對是第一批被抓甚至被殺的。我們不一樣。我不會跟你們一起投降。 」

