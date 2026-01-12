(影)苗博雅精準預測TPASS發展！網友翻出影片驚呼「預言家」

[Newtalk新聞] 今年度中央政府總預算案，尚未進入立法院審議階段，導致補助無法撥款牽連甚廣，嚴重影響到TPASS定期票的正常運作，事後北北基桃市府上午開會決定，在中央預算下來前，先由地方代墊。不過這個方案引起網路上熱烈討論，有網友挖出苗博雅早在上週預言今日的結果，被網友直呼「預言家」。





上午北北基桃4市開會商議表示， TPASS屬於中央與地方政府重大政策，建議TPASS基北北桃都會通定期票補貼款仍以地方政府先行籌資代墊。另外，基北北桃市府也喊話，此為攸關全國通勤民眾的重要民生政策，中央也應盡力溝通協調，提出應變計畫，早日完成預算程序，讓服務不致中斷。

不過這個結果讓不少網友錯愕，直言「這個決議有跟沒有一樣」、「審總預算就有錢了，是藍白不審總預算的，然後政治冷感的就傻傻的被糊弄了」，更有人挖出苗博雅6日在三立節目《94要客訴》分析，北北基桃市府開會研商只是一個「政治動作」，並果斷預言結果一定是地方政府代墊。





苗博雅分析，《預算法》有一個處理方式，就是當中央預算沒辦法及時撥款給地方，市府只需要向議會提出「墊付」的需求，議會同意就可以墊付，當越來越多縣市墊付，集體向中央喊沒錢，蔣萬安就可以帶頭向中央「討債」。苗博雅肯定表示，「接下來劇本一定會這麼演，今天先破哽」。





因此今天結果出來，這段影片再被翻出來，引起網友熱議，「上週的預言真的用到啦」、「阿苗真的預言到了，地方政府先行墊付，再跟中央要錢」、「預言家」、「一模一樣，阿苗神準預言」。

