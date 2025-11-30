影/苗栗中古車行火警狂冒煙 街頭「瞬間變黑幕」

苗栗縣頭份市土牛里中正路旁一家中古汽車車行，30日上午8點多發生火警，廠內冒出大量黑煙，畫面駭人。消防單位獲報後立即派員灌救，所幸無人員傷亡，起火原因有待調查。

火警現場冒出濃濃黑煙。（圖／頭份市民代表 周訓宇 提供）

苗栗縣政府消防局勤務中心在30日上午8點41分接獲民眾報案，指出頭份市土牛里中正路旁的中古汽車車行發生火警。消防人員抵達時，廠內持續湧出大量黑煙，濃煙一度遮蔽道路視線，畫面駭人。

苗栗出頭份市土牛里中正路旁的中古汽車車行發生火警。（圖／中天新聞，下同）

有網友將火警現場的畫面拍攝下來，並張貼在臉書社團「我是頭份人」，提醒其他民眾行經該路段時要特別注意安全。

廣告 廣告

頭份市民代表周訓宇獲悉後也趕往現場關心，並在社群平台留言指出，消防隊接獲報案後立即趕到現場進行滅火作業，所幸無人受傷且火勢沒有波及到鄰近房舍，起火原因仍待進一步調查。周訓宇也提醒用路人經過該路段時要減速慢行，並感謝報案的鄰居以及辛苦的消防隊員。

延伸閱讀

影/北捷台北車站出現噁狼！ 台男吻外籍女左肩「還痛毆站長」

影/國1水上段半夜火球！騎車逆撞轎車 75歲翁慘死

影/城隍保佑！新竹廟前商圈「店員遭砍臟器外露」8煞落網