影/苗栗中古車行火警狂冒煙 街頭「瞬間變黑幕」
苗栗縣頭份市土牛里中正路旁一家中古汽車車行，30日上午8點多發生火警，廠內冒出大量黑煙，畫面駭人。消防單位獲報後立即派員灌救，所幸無人員傷亡，起火原因有待調查。
苗栗縣政府消防局勤務中心在30日上午8點41分接獲民眾報案，指出頭份市土牛里中正路旁的中古汽車車行發生火警。消防人員抵達時，廠內持續湧出大量黑煙，濃煙一度遮蔽道路視線，畫面駭人。
有網友將火警現場的畫面拍攝下來，並張貼在臉書社團「我是頭份人」，提醒其他民眾行經該路段時要特別注意安全。
頭份市民代表周訓宇獲悉後也趕往現場關心，並在社群平台留言指出，消防隊接獲報案後立即趕到現場進行滅火作業，所幸無人受傷且火勢沒有波及到鄰近房舍，起火原因仍待進一步調查。周訓宇也提醒用路人經過該路段時要減速慢行，並感謝報案的鄰居以及辛苦的消防隊員。
延伸閱讀
影/北捷台北車站出現噁狼！ 台男吻外籍女左肩「還痛毆站長」
影/國1水上段半夜火球！騎車逆撞轎車 75歲翁慘死
影/城隍保佑！新竹廟前商圈「店員遭砍臟器外露」8煞落網
其他人也在看
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台男阿布達比被5警押走！外交部挨罵反擊了
[NOWnews今日新聞]一對來自雲林的陳姓夫妻參加16天旅行團的行程，於23日搭機前往土耳其伊斯坦堡，然而24日清晨於阿布達比轉機時，陳男在空橋上突然遭到5名全副武裝的警察攔下並帶走，從此失去聯繫，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
港府降半旗三天！港大火調查 封窗「保麗龍板」是禍首
香港宏福苑大火，又攀升到128死70多傷，200多人失聯，原本外界質疑，大火失控，與整修所使用的保護棚網有關，但(28日)下午香港保安局記者會上卻說，這次使用的保護網，符合阻燃要求，但用來封窗的發泡膠板也就是保麗龍，屬於易燃材質，可能才是大火快速蔓延的原因。TVBS新聞網 ・ 1 天前
影/悚！桃園蘆竹工廠大火「電纜狂燃、巨量黑煙衝天」
桃園市蘆竹區今（30日）上午發生工廠大火，據警消的救援資訊，地點發生在龍安路二段上，上午7點10分左右獲報後，立即出動第三大隊大竹分隊人車趕往灌救，據了解現場燃燒電纜疑似為回收場，截至目前為止沒有發現有人受困，持續搶救中，巨量黑煙竄上高空的景況相當駭人，起火原因仍有待火勢撲滅後，由火調科進一步釐清。中天新聞網 ・ 5 小時前
香港宏福苑大火：「四大訴求」聯署發起人涉煽動被捕，駐港國安公署促嚴懲「以災亂港」行徑
目前有關聯署顯示「已結束」。BBC中文曾向香港警方查詢，以確認被捕人身份及涉及罪名。警方僅回覆，「採取任何行動，均會按實際情況，依法處理。」BBC NEWS 中文 ・ 1 小時前
香港宏福苑大火26小時：不斷攀升的死亡數字，在希望和絕望中掙扎的親人
11月26日下午，香港大埔屋苑宏福苑發生五級火警，至今已造成至少94人死亡。這場大火在創下香港火災傷亡紀錄的同時，也留下了眾多悲傷的家庭。BBC NEWS 中文 ・ 19 小時前
亡兒最後傳訊！她淚崩「母困21樓沒人能幫」
[NOWnews今日新聞]香港大埔宏福苑26日發生大火，7棟大樓同時延燒，逾43小時才撲滅火勢，至少造成128人死亡。一名倖存的住戶淚崩回憶，72歲、行動不便的母親獨自被留在21樓，她在樓下不斷打電話...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
「心跳未停就摘器官」曾爆質疑 器捐中心最快12月修指引
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 國內今年6月爆發有法醫質疑北部某醫院在病患仍接著葉克膜「心跳未停止」之下，就要求檢警相驗，準備摘除器官進行移植，事後證實是對心臟停止死亡後器官捐贈流程不夠熟悉造成的烏龍事件。器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心今（28）日證實，為避免再有類似誤會，經與法務部達成共識，最快將於12月底針對現行「心死捐贈」指引進行修正，協...匯流新聞網 ・ 1 天前
港災難遇害者辨認組600人進駐宏福苑 陸開展高樓隱患排查
宏福苑大火死傷慘重，港警今（29日）上午派出600名災難遇害者辨認組（DVIU）人員進駐各棟大廈火場，以協助確認遺體身份及蒐證。而為避免憾事重演，大陸國務院安委會亦宣佈開展高層建築重大火災風險隱患排查整治行動。中天新聞網 ・ 23 小時前
小弟遭同學父掌摑 大姐頭出氣教唆報復因懷孕輕判
高雄市王姓大姐頭得知，少年A男到女同學家過夜被女方父親氣憤掌摑，涉嫌教唆王姓男友等人持球棒打傷女方父親，高等法院高雄分院審理，審酌她即將臨盆，依傷害罪從輕改判4月徒刑。據了解，2022年3月15日凌晨，A男前往六龜區潘姓女同學住處過夜，潘父返家發現後，因一時氣憤出手掌摑，A男心有不甘，於是告知大姐頭自由時報 ・ 7 小時前
男散步「口渴」竟偷喝40元紅茶 情緒失控槓警｜#鏡新聞
真的有這麼渴嗎？台北市北投區一名男子，昨天（11/28）晚間竟然闖進連鎖速食店，因為口渴，隨手拿起一杯紅茶喝，當下店員發現，急忙報警，沒想到警方到場，男子突然情緒失控，認為只是一杯紅茶，沒什麼大不了，甚至還躺在地上耍賴，不肯配合。鏡新聞 ・ 20 小時前
宏福苑大火奪百命 兩百人失聯續搜救1／宏福苑大火「完全撲滅」至少128死 「發泡膠板」成引燃物
香港新界大埔高樓住宅宏福苑26日下午發生大火，造成至少128人喪命、79人受傷，仍有200人失聯。香港消防處今天下午3點舉行記者會，宣布上午10點18分完全撲滅火勢，同時公布初步調查，除了證實火警警報器發生故障，也表示大廈外牆的竹製棚網本身是符合標準的阻燃物料，但火勢迅速蔓延，主要是因為外牆的發泡膠板被引燃，加上高溫導致玻璃爆裂，火焰進而侵入室內，使整棟建物迅速陷入危險。鏡新聞 ・ 1 天前
潘迎紫親赴大埔宏福苑火災祈福法會 捻香悼念「願死者離苦得樂」
香港大埔宏福苑大火，目前共有128人死亡、數百人失聯，女星潘迎紫得知此事後，難過發文表示：「好心痛啊，忍不住眼淚奪眶而出」，昨(29日) 親自前往大埔宏福苑火災祈福法會，捻香弔唁所有罹難者。中時新聞網 ・ 6 小時前
宏福苑大火衝擊延燒！港男提4大訴求連署促徹查 竟遭國安處帶回問話
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導香港大埔宏福苑發生80年來最嚴重的大火後，社會要求全面調查的聲浪不斷升高。據《南華早報》報導，一名在網路發起連署、要...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
新竹城隍廟商圈「4砍1」 小吃店員工身中數刀重傷送醫
新竹市 / 綜合報導 最新消息!新竹市知名商圈城隍廟附近1間小吃店，昨(29)日晚上9點多發生一起群眾鬥毆事件。民眾報案，有人持刀械利器行凶，1名男子被砍成重傷，救護人員獲報到場時已經意識不清，初步了解是小吃店員工在外與人糾紛，對方4人闖入店內對男子猛砍數刀後逃逸，警方隨後逮捕1人，正循線追查砍人的嫌犯及2名同夥。 原始連結華視影音 ・ 3 小時前
香港大火《新聞女王》劇情高度重疊 網嚇神預言
香港大火《新聞女王》劇情高度重疊 網嚇神預言EBC東森新聞 ・ 1 天前
網黃美式賣場拍不雅照! 警追緝一男一女到案送辦
南部中心／綜合報導知名美式賣場正在舉辦黑色購物節活動，吸引不少人到場搶購，不過日前高雄就有民眾，在前鎮區的分店，將自己身穿的背心掀起，露出上半身拍攝不雅照片還發上網，警方得知消息，在２７日順利查緝涉案人一男一女到案說明，並依違反刑法移請偵辦。女網黃在賣場露出上半身，拍攝不雅照片發上網。（圖／翻攝畫面）晚間大馬路上一度塞車，好幾台車輛大排長龍，都是準備要右轉進入賣場，看到機車停車場，同樣停的滿滿滿，知名美式賣場近日舉辦黑色購物節活動，吸引大批民眾來搶購。星期五一早，外頭拉起長長紅龍，大批顧客依序排隊等候入場，當黑五購物節遇上真的星期五，賣場裡裡外外人潮可以說是幾乎要擠爆。警方掌握涉案人後，２７日將兩人查緝到案。（圖／翻攝畫面）不過幾天前，就有一名女子前往高雄前鎮區的分店，坐在貨架上，將身穿的白色背心掀起來，露出上半身拍攝不雅照，還發上網，寫下黑五逛完兩圈以後發現錢不太夠，所以決定把自己賣掉，警方得知消息後，立即擴大調閱相關影像畫面，掌握涉案人身分。高市警前鎮分局偵查隊副隊長林鈺燕：「11月27日查緝涉案人江女及陳男到案說明，釐清事發經過後，全案依違反刑法第234條公然猥褻罪，移請高雄地方檢察署偵辦。」警方迅速查獲涉案兩人，這名女子是知名網黃，在社群平台上有近30萬名粉絲，自稱當時是臨時起意，並不知道會這麼嚴重，目前也已經將照片下架，只是公共場合拍攝不雅照，還是讓許多人覺得觀感不佳，賣場也透過文字回應，將禁止她再次進入賣場。原文出處：網黃美式賣場拍不雅照! 警追緝一男一女到案送辦 更多民視新聞報導老翁遭公車捲進車底 失智妻全程目擊卻沒辨識能力超商忘記熄火鎖車！女子返車驚見陌生男蜷縮後座 劫財又開車逃竄30萬網黃掀衣裸拍被掀底！警方偵辦遇「1難題」民視影音 ・ 1 天前
快訊／嘉義75歲翁「機車上國道」一路逆向！遭自小客撞飛當場慘死
國道一號嘉義水上路段272.3公里處30日凌晨3點42分發生一起死亡車禍，王姓老翁（75歲）當時將機車騎上北上路段內側車道一路逆向，造成駕駛自小客的林姓男子（49歲）反應不及當場撞上，機車當場卡進車頭並起火燃燒，王姓老翁被撞飛當場死亡，目前警方已報驗，相關肇事原因正由國道警方釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
警鈴失靈！香港惡火奪128命 火警測試：不會響
宏福苑大火奪走128條人命，成為香港逾70年來傷亡最慘重的火災。釀災元凶追追追，當局初步鎖定將窗戶包圍的保麗龍，其助燃的特性讓火勢迅速蔓延至多棟大樓。但除此之外，沉默的火警警鈴，恐怕也是造成人們逃生不及、最終命喪火窟的幫兇。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港宏福苑大火／罪魁禍首非竹棚！竟是「它」引發玻璃爆破 另承包商3人涉誤殺獲保
樓齡42年的香港新界大埔「宏福苑」26日下午發生嚴重火災，短短6分鐘火勢延燒7棟高樓，截至今（29）日清晨已造成128人死亡、79人受傷，仍有200人失聯；香港政府昨（28）日也召開記者會公布初步調查結果，元兇為高度助燃的「發泡膠板（保麗龍）」。鏡報 ・ 1 天前