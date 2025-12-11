影》苗栗南庄事件史蹟碑啟用！紀念族群和解與歷史教育新起點

南庄事件紀念碑11日落成，苗栗縣長鍾東錦（左十一）與各界人士出席，6大族群與日本代表參與和解儀式，共同見證歷史與族群和解。（呂麗甄攝）

苗栗南庄「南庄事件史蹟紀念碑」11日上午在南庄水岸公園落成啟用，象徵百年前泰雅族、賽夏族與日本殖民政府因樟腦與土地爭奪而爆發的歷史衝突被正視。紀念碑不僅見證族群和解，也成為歷史教育與族群文化傳承的重要起點。

南庄事件是台灣原住民族史上的重要事件之一，發生於日據時代的1902年，主要因樟腦產業與土地爭奪，以賽夏族人為首，與泰雅族及其他族群協力抗日。苗栗縣政府於民國111年登錄為縣內首件史蹟文化資產。計畫主要在重構與強化原住民族史觀，撫平歷史傷痛，邁向和解，並選定當年歸順式場域，即今日南江水岸公園設置紀念碑，建立固定場域辦理紀念活動，增強民眾對歷史事件的認知。

政治大學榮譽教授林修澈（中）表示，南庄事件紀念碑呈現樟腦腦灶造型，保存歷史記憶，提供教育場域，讓後代理解百年前歷史傷痛與族群共存的重要意義。（呂麗甄攝）

縣長鍾東錦（左二）表示，南庄事件不僅是地方歷史，也是台灣原住民歷史的重要事件，提醒族群和諧需認識過去、正視歷史。（呂麗甄攝）

文化部文化資產局長陳濟民指出，紀念碑由地方主導、中央協助設置，6大族群後代在河邊和解儀式上祈福諒解，象徵族群放下恩怨，共同追求和平。（呂麗甄攝）

文化觀光局長林彥甫指出，當年歸順式安排2個會場，原住民遭誤導參與，造成族群歷史傷痛，也影響語言、祭儀與土地制度。百年後地方族人與學者共同推動紀念碑計畫，不只是記憶也是社會反思的起點。紀念碑由張玉峰建築師事務所設計，碑文由政治大學教授林修澈撰寫，並翻譯成賽夏族語與泰雅族語，由族人與專家共同審稿，呈現多元文化視角。

文化部文化資產局長陳濟民表示，文資局遵循地方主導、中央協助原則，提供經費支持並協助文化資產價值評估與紀念碑設置。他回憶河邊和解儀式，6大族群後代代表以各自語言進行祈福與諒解，現場氣氛令人動容，也象徵族群願意放下恩怨，共同朝向和平。

縣長鍾東錦表示，南庄事件不僅是地方歷史，也是台灣原住民歷史的重要事件，提醒族群和諧需認識過去、正視歷史。當年泰雅族與賽夏族為保護土地與資源抗爭，日本殖民政府介入後造成無辜族人犧牲，歷史傷痛百年後仍須承認。紀念碑不僅尊重歷史，也讓年輕一代理解族群共處的重要性，並將成為族群教育與文化旅遊的重要地標。

縣議員楊文昌表示，南庄事件紀念碑終於落成，經多次討論才定案。紀念碑忠實呈現歷史核心樟腦寮，上半部象徵樟腦油製作設備，下方為爐灶造型，完整呈現製樟過程。南庄事件涉及多族群，但泰雅族受害最重。族人為保護土地與資源與外來勢力衝突，有人逃至鹿場林班，最終犧牲。紀念碑不僅呈現歷史脈絡，也彰顯不同族群當年共同抗爭的精神。

政治大學榮譽教授林修澈指出，南庄事件在台灣原住民歷史上具有重要地位，泰雅族受害最重。紀念碑不只是保存南庄的記憶，也呈現苗栗的歷史意義，是教育場域與族群對話空間。紀念碑以當年煉製樟腦的腦灶造型呈現歷史脈絡，也讓社會與後代清楚理解百年前的歷史傷痛與族群共存的重要意義。

今日南庄事件紀念碑在南庄水岸公園落成啟用，縣長鍾東錦、縣議員楊文昌、劉美蘭、原民處長盧曉鈴、文化部文化資產局長陳濟民、客委會副主委邱星崴、政治大學榮譽教授林修澈、南庄事件史蹟保存與再生協會理事長夏錦龍，以及泰雅語碑文撰寫者牧師萊撒·阿給佑共同出席。

典禮中，閩南族李嶽、賽夏族潘順安、客家族詹永煌、泰雅族楊雙發、道卡斯族陳冠文及日本代表津之下堅士參與和解儀式，共同見證紀念碑落成。

