影/苗栗吊臂車衝慢車道！11車逃不掉 1行人受傷送醫
苗栗縣公館鄉台6線五谷陸橋口今（16）日中午發生一起嚴重車禍，一輛大型吊臂車不明原因偏離車道，撞上路邊停放的4輛自小客車、7輛機車，並波及1名行人，導致該名行人多處受傷送醫。苗栗警方獲報後迅速到場處理，目前正調查事故原因。
苗栗警分局表示，16日12點30分左右接獲報案，指出苗栗公館鄉台6線五谷陸橋口發生交通事故，警方立即派員趕赴現場協助交通疏導。經初步調查，53歲徐姓男子駕駛大型吊臂車由公館鄉台6線西往東方向直行行駛，要前往公館鄉工作，行經五谷陸橋路口時，因不明原因突然偏離車道，撞上路邊停放的4輛自小客車及7輛普通重型機車，同時也撞擊到路邊的一名行人。
這起事故造成24歲劉姓男子身體多處挫傷，現場已由救護車送往醫院進行治療。警方對吊臂車駕駛進行酒精檢測，結果顯示未超過標準值，事故的詳細原因仍需進一步調查釐清。
苗栗分局呼籲，汽車駕駛人上路前應定期檢修車輛煞車與機件狀況，確保行車安全，避免發生類似追撞事故，以保障自己與用路人的生命財產安全。警方也提醒民眾，行經事故多發路段時應提高警覺，注意路況，確保行車安全。
