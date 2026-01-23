影/苗栗女開車恍神撞斷消防栓 水柱噴3米高順便洗車

苗栗縣頭份市中正路一處消防栓23日清晨遭撞斷，水柱瞬間狂噴3公尺高，還造成整條車道淹水，消防人員獲報到場調查，44歲劉姓女子因開車恍神，不慎撞上消防栓，經台灣自來水公司協助後，已關閉消防栓水源。

劉女開車撞斷消防栓。（圖／警方提供，下同）

頭份警方調查，44歲劉女清晨5點多駕駛一輛休旅車，行經苗栗縣頭份市中正路準備買早餐，但卻因一時恍惚失控逆向撞上路旁的消防栓，導致水流狂噴，還造成車道大淹水。

警消人員獲報到場，發現消防栓開關已經被撞壞，立刻聯繫台灣自來水公司協助處理，天亮後終於關閉消防栓水源。警方呼籲，民眾駕駛車輛時應集中注意力，隨時注意車前路況，深夜或清晨行駛燈光不足時，應放慢速度，方能確保自身及其他用路人安全。

廣告 廣告

延伸閱讀

建中墾丁畢旅合菜「冷熱失衡」遭灌負評 業者：上菜時間差問題

死了還收到私聊「幫處理工作」！陸工程師疑過勞猝死 底薪僅1萬

東京死亡車禍！內閣府公務車闖紅燈狠撞小黃 波及數車釀1死8傷