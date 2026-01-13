影/苗栗毒蟲「毒死狗」引戰火！前女友燒工寮 他撞對方墜谷

苗栗縣銅鑼鄉10日晚間發生一起怨偶衝突引發的慘烈事件，一對曾交往過的男女，女方懷疑自己的愛犬被男方毒死，竟憤而縱火燒毀對方的工寮，男方不甘示弱開車將她連人帶車撞落邊坡，2人都被逮移送法辦。

案發現場。 （圖／中天新聞）

警方調查，郭男和邱女原為男女朋友關係，兩人分手後仍有糾葛。邱女飼養的米克斯犬日前突然暴斃，她懷疑是遭郭男下毒所致，憤怒之下前往郭男位於銅鑼鄉的工寮縱火洩憤，將貨櫃屋工寮及機車燒毀。

郭男接獲通知後趕往工寮查看，途中在興隆國小附近的產業道路與邱女會車。由於郭男剛施用安非他命毒品不久，加上目睹工寮被燒毀，情緒瞬間失控，當場駕車尾隨邱女。在一處下坡轉彎路段，郭男從後方蓄意衝撞邱女車輛，企圖逼她下車理論，不料卻導致邱女轎車失控翻落深約3公尺的邊坡。

苗栗分局表示，當晚7點40分許接獲民眾報案，指稱有故意追車衝撞事件。警方獲報後立即通報線上警網前往查處，抵達現場時發現邱女受困於摔落邊坡的轎車內，經消防局救護人員協助脫困後送醫。邱女隨即向警方指控遭郭男故意開車撞落山坡。

警方到場時，郭男並未離開事故現場，身上有輕微鈍挫傷。由於邱女指控郭男蓄意衝撞，加上郭男為毒品列管人口，警方當場對他實施毒品快篩檢測，結果呈安非他命陽性反應，目前已採尿送驗確認中。邱女則因手部脫臼及肢體多處擦傷送醫治療，所幸雙方都只受到皮肉輕傷。

全案偵訊後，郭男被依公共危險、殺人未遂等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，毒品部分需待尿液檢驗呈陽性反應後另行移送。邱女則坦承到工寮縱火，也被依公共危險罪函送偵辦。

警方呼籲民眾遇到情感糾紛應理性處理，切勿因一時衝動做出違法行為，避免悲劇發生。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

