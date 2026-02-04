影/苗栗狂男攻擊員警「第一視角」畫面曝！黑歷史全掀出

苗栗的南苗市場今（4日）發生驚悚攻擊案，41歲鍾姓嫌犯被警員開槍擊中，經送醫仍傷重不治，員警朱均諭歷經生死交關，身上配戴的密錄器記錄下鍾男衝過來的瞬間，而鍾男的誇張黑歷史也被掀出。

鍾男攻擊員警朱均諭的第一視角。（圖／中天新聞）

細看朱均諭的密錄器，記錄下全程53秒的驚悚過程，只見他持槍上膛警戒，但已經瘋狂的鍾男竟主動朝他衝過來猛砍，他手上的槍根本來不及開，所幸一旁同僚當機立斷大膽用槍，直接「開下去」擊倒鍾男，驚險把朱均諭從鬼門關前拉回。

鍾男攻擊員警朱均諭的第一視角。（圖／中天新聞）

其實現場不只遭流彈誤傷的羅男幫忙，好幾位攤商看到這幕也紛紛衝過來壓制，鍾男經查黑歷史罄竹難書，曾有殺人未遂、重傷害等前科，他也曾是個攤販，曾在後龍市場擺攤賣過青菜，未婚的他跟父母同住，但為何會跑來南苗市場，是否先前就在此處有騷擾過其他攤商，警方仍持續釐清中。

鍾男攻擊員警朱均諭的第一視角，江員當時手上已持槍警戒。（圖／中天新聞）

苗栗市長余文忠趕往醫院探望被誤擊的見義勇為羅姓男子，後來發現是當兵同梯。（圖／翻攝余文忠臉書）

員警遭砍到頭鮮血四濺。（圖／民眾提供）

被警方開槍擊中胸口的鍾男宣告不治。（圖／中天新聞）

警方將鍾男送醫。（圖／中天新聞）

案發現場。（圖／中天新聞）

