影/苗栗翁生日亡！2街友互咬兇手 高大成：關鍵在血凝固時間

苗栗市67歲獨居鄭姓老翁24日被長照居服員發現陳屍家中，頭部有明顯鈍器傷，頸部、眼周也有挫傷瘀青。警方調查發現，22日下午謝姓、蕭姓2名街友曾至鄭宅停留約1小時，2人坦承與鄭翁喝酒時發生口角並爆發肢體衝突，但互指對方動手，目前被依殺人罪嫌羈押禁見。

法醫高大成。（圖／中天新聞）

鄭翁生前獨居在2層樓透天厝，與42歲謝姓及27歲蕭姓街友是酒友，他們多在苗栗市區活動，偶爾會到鄭宅一同飲酒。24日適逢鄭翁生日，長照居服員前往探視並送禮，卻驚見對方陳屍家中，趕緊報警處理。警方原本以為鄭翁是摔倒、不慎撞到頭部導致身亡，但檢警初步相驗後，懷疑案情不單純。

廣告 廣告

苗栗獨居6旬被發現陳屍家中。（圖／中天新聞）

員警獲報後調閱周邊監視器，發現謝男及蕭男在22日下午曾進出鄭家，但2人離開後，鄭翁就再也沒出門。警方清查2人身分後，發現2人均為街友身分，且都有竊盜前科。謝姓、蕭姓男子遭逮後，稱和鄭翁為舊識，並坦言22日一起前往死者家喝酒，但過程中發生口角，甚至有肢體衝突，隨後不歡而散，並不知對方已經死亡，之後2人互控是對方動手打的。

針對此案件，法醫高大成接受媒體訪問時分析，死者被發現倒臥客廳血泊中，且血跡已半凝結，一般來說，活人流出的血因含有凝結酵素，在1至2小時內會凝固。因此鄭翁的死亡時間是否落在2名男子離開前，將是判定此事件為殺人或傷害致死的重要分界。若鄭翁死亡時2人仍在屋內，就構成殺人罪嫌，如死亡時他們已經離開，則是傷害致死罪嫌。

高大成指出，要判斷鄭翁的死亡時間，還要分析屍斑情況,同時解剖看死者的胃容物，以確認死亡時是早、午、晚餐前或之後。另外，2男指甲中是否殘留鄭翁的皮屑，也需要以此來判斷是否為他殺。

至於外界議論死者的「熊貓眼」是否是遭暴力攻擊所致，高大成表示，眼睛瘀傷不能成為他殺唯一指標，因為眼睛是很軟的組織，可能由於死者後腦撞擊、血液向前滲出，也可能是外力擊傷，跌倒、撞到等任何外力撞擊均會導致，要看現場陳屍位置及狀態判斷。高大成進一步說明，死者頸部筆直傷口並不符合一般跌倒型態，明顯有問題，唯獨頸部的傷口不可能是意外造成。他舉例，頸部因有下巴及肩膀保護，通常跌倒也不太會受傷，若鄭翁頸部舌骨有骨折情形，遭人掐死的機率就很大。

法醫高大成分析苗栗獨居老翁案件。（示意圖／中天新聞）

針對死者額頭有一條筆直的裂傷，家屬懷疑是遭利器砍傷。高大成則說，撞到牆角、桌角也會出現類似傷口，需要比對現場環境、傷口角度以及深度，進一步相驗分析才可以釐清，需結合死者身亡位置及姿勢判定。檢方複訊後，認為謝姓、蕭姓男子有共犯殺人等罪嫌，犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

延伸閱讀

影/玩命片！基隆毒蟲拒檢「衝平交道、棄車爬火車站屋頂」

高雄「海陸女士官斷魂」慘案最新！指揮部：全力協助辦後事

影/車毀人亡！國1銅鑼段重大車禍「駕駛不治」