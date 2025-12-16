影/苗栗自小客車翻落老田寮橋下！ 48歲女左手臂脫臼

苗栗頭屋鄉台13線老田寮橋路段昨（15）日下午3時55分許發生一起自小客車自撞翻落橋下之交通事故，48歲李姓女駕駛左手臂疑似脫臼，警消運用特搜71吊臂順利救援成功上岸，隨後送往苗栗醫院救治。

經初步調查，48歲李女昨（15）日下午3時許駕駛自小客車沿台13線北往南直行，至老田寮橋路口時，不明原因自撞後翻覆掉落橋下。警消獲報趕抵現場，李女意識清楚，肢體無力、暈眩及左手臂疑似脫臼，警消運用特搜71吊臂順利救援成功上岸，後續由頭屋91送往苗栗醫院。所幸事故未波及其他用路人，駕駛經酒精檢測亦無飲酒情形，詳細事故原因仍需調查釐清。

48歲李女昨（15）日下午3時許駕駛自小客車沿台13線北往南直行，至老田寮橋路口時，不明原因自撞後翻覆掉落橋下。 （圖／翻攝畫面）

警消運用特搜71吊臂順利將李女救援成功上岸。 （圖／翻攝畫面）

李女隨後送往醫院救治。 （圖／翻攝畫面）

苗栗分局呼籲用路人駕駛車輛應全神貫注，隨時注意車前路況，以確保自己與用路人生命財產安全。

