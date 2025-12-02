影/苗栗銅鑼水管破裂如噴泉！ 台水公司全力搶修影響4戶

苗栗縣銅鑼鄉中平大橋下方，近日發生一起水管破裂事件，造成大量自來水噴湧而出，情形猶如噴泉。據了解，這條直徑40公分的水管主要供應中平工業區，突如其來的破裂引發了周邊居民的關注與通報。自來水公司表示，已經透過周邊進水場調度水源，並且有4戶居民受到影響。

苗栗縣銅鑼鄉中平大橋下方，近日發生一起水管破裂事件，造成大量自來水噴湧而出，情形猶如噴泉。（圖／翻攝畫面）

台水公司的工作人員於事發當天早上迅速抵達現場展開搶修。該公司副處長徐玫玲指出，破裂的水管為可撓型管材，主要用於橋樑防震，材料特殊，因此需要時間準備修復材料。預計在當日下午5點之前完成修復作業，以恢復正常供水。

此事件引發了居民的關注，並且台水公司已向受影響居民通知，若有缺水情況將派遣水車支援。整體工程將在當天內完成，確保居民的用水需求不受長期影響。

