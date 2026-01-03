影/苗栗17歲少年深夜飆車拒檢 逗弄警車遭逮送辦

苗栗縣竹南鎮公義路段1日深夜發生無照少年飆車拒檢事件，一名17歲少年騎乘未懸掛車牌機車競速，遭警方攔檢時竟在馬路上多次逆向迴轉，把員警耍得團團轉，友人在一旁錄影歡呼，警方最終在巷內成功攔截，全案依公共危險等罪嫌移送偵辦。

17歲少年深夜飆車拒檢逗弄警車。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

竹南分局警方1日凌晨接獲民眾報案，指稱公義路段有機車競速情形，員警抵達現場後，發現該名未成年少年騎車在路上蛇行，還無視員警鳴笛，加速直衝甚至逆向行駛，在路口多次變換車道、迴轉，行徑相當危險。

無照少年過程數度甩開警車，少年的友人還在一旁錄影，歡呼「他回來了，要轉彎了要轉彎了！」、「嗚～呼～」、「喔喔喔」，誇張畫面曝光後，引發民眾熱議，影片也在網路瘋傳。

17歲少年深夜飆車拒檢逗弄警車。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

警方指出，少年對警方多次鳴笛及攔停示意拒不停車，並有不依號誌行駛、任意變換車道等違規行為，已嚴重影響用路人安全。後續將依規定製單舉發，另涉公共危險部分，警方依法將其帶返派出所偵辦，並依《少年事件處理法》及相關規定移送苗栗地方法院審理。

竹南分局呼籲，民眾若於道路上從事競速、拒絕攔查或其他危險駕駛行為，已觸犯《刑法》第185條第1項公共危險罪，最重可處5年以下有期徒刑。警方對於危害公共安全之行為，將依法嚴正執法，絕不寬貸。

