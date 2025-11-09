影/若南海爆衝突菲國可以撐多久？蔡正元估「2小時」玩完

菲律賓與中國大陸在南海情勢持續緊張，前立委蔡正元認為，若真發生海上衝突，戰事恐將「2小時內結束」。此外，菲國近日頻傳颱風災情，蔡正元說，大陸基於人道與僑民考量，依舊會對菲國伸出援手。

前立委蔡正元。（圖/翻攝《全球大視野》）

蔡正元在中天節目《全球大視野》指出，「大陸有些人的心腸很軟，而且裡面有很多菲律賓華僑，說不定嘴上說2天，又跑去菲律賓援助了。」蔡正元說，菲律賓為多民族、多語言國家，社會組成複雜，「不像大陸那樣漢族佔絕大多數，因此僑民在當地社會的影響力不可忽視。」

對於有菲律賓官員聲稱， 為因應南海局勢，可能要「動員18萬大軍」的說法，蔡正元認為不值一提，「南海需要18萬軍隊嗎？那個地方能擠幾個人？不要講笑話了好不好，那都是吹牛皮。」他認為，若真在南海開戰，「解放軍也沒有興趣登上菲律賓本島打陸戰，海戰不需要那麼多人，重點是有幾條船，不是有多少人。」

若南海爆發衝突，菲律賓能撐多久，蔡正元表示，「開戰了，大概2個小時吧。海戰本來就很快，中途島海戰也打不到一天。海上沒地方跑，人家飛彈打得更快。」

