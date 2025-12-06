影／苦等多個月終於等到！AKB48周年單曲MV來了 前田敦子等OG成員驚喜宣布登《紅白》舞台！

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。





[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜

日本國民女團 AKB48 今年推出 20 周年單曲《Oh My Pumpkin!》邀來海外姐妹團成員與多位OG成員回歸同台慶祝。包括前田敦子、高橋南、小嶋陽菜等多位「神七」經典老將，都參與了《Oh My Pumpkin!》這場年度盛事。全球七個海外姐妹團也各有一位代表入選參與，其中台灣 AKB48 Team TP 由成員林于馨獲選加盟，與本家偶像夢幻同台。

單曲自今年八月推出以來，歌迷都對MV的到來引頸期盼，甚至一度傳出沒有拍攝MV，讓歌迷感到遺憾，不過就在上周於日本武道館舉辦的20周年紀念舞台上，這支傳說中的MV終於打破傳聞正式披露。

AKB48出道20周年紀念單曲《Oh My Pumpkin!》MV終於曝光，左一為台灣姐妹團 AKB48 Team TP 成員林于馨。（圖／YT：AKB48）

除此之外，官方也震撼加碼宣布，AKB48 將會登上日本年度盛事《第76屆NHK紅白歌合戰》舞台，包括前田敦子、高橋南、小嶋陽菜、板野友美、峯岸南、大島優子、柏木由紀與指原莉乃等八位經典退役成員，也宣布將震撼回歸，不過篠田麻里子、渡邊麻友兩位「神七」退役成員卻不在名單內，也讓死忠歌迷感到有點可惜。

NHK 官方宣布 AKB48 將登上《第76屆NHK紅白歌合戰》舞台。（圖／Ｘ：nhk_kouhaku）





