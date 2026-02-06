影/苦苓憂高雄恐變天！陳鳳馨：賴瑞隆形象模糊民進黨難操作

2026年高雄市長選戰，由民進黨立委賴瑞隆對決國民黨立委柯志恩正面對決，作家苦苓認為，賴瑞隆形象模糊、知名度不足，對手實力堅強，民進黨須小心高雄可能失守。資深媒體人陳鳳馨也說，就算民進黨很會選舉，碰到賴瑞隆這樣的候選人也很難操作。

賴瑞隆。（圖／中天新聞）

陳鳳馨今天在中天節目《大新聞大爆卦》表示，大家對賴瑞隆沒有太多印象，他雖曾在高雄市府擔任官員，且也已經當過兩屆立法委員了，「可是我必須說，他在剛開始說要選高雄市長，參加民進黨初選的時候，我還真不知道他是誰。」陳鳳馨直呼，「我們做政治評論的人，都不知道賴瑞隆到底做過什麼事情，更何況是一般人。」

陳鳳馨認為，今年的高雄市長選戰，雙方勢必短兵相接。柯志恩深耕高雄，有全國性知名度，且也在地方不斷揭弊，又有良好的形象，在政治上來講算是一個有新氣息的人，可以帶給高雄市新氣象，「選舉都是這樣，什麼樣的選舉會讓你想要去投票？就是投下去你覺得會改變，覺得有希望，你才會願意出去投票。」反觀賴瑞隆，他無法給人感覺能夠超越陳其邁的感覺，甚至會被認為是比陳其邁更次一等的政治人物，不易帶動支持的期待和投票意願。

陳鳳馨說，以賴瑞隆目前的操作手法，到投票之前，都看不出來有改變的機會，就算民進黨很會選舉，碰到賴瑞隆這樣的候選人，其實是很難很難操作的。不過，對於國民黨來說，高雄市長選戰，仍是一場硬仗。

柯志恩。（圖／中天新聞）

陳鳳馨也建議國民黨，好好運用「小孩霸凌、後來沒事了」、「偽造文書、後來沒事了」這兩句話，比如做成春聯發給民眾。

