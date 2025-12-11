影/英國布里斯托博物館逾600件文物遭竊 4男「大搖大擺」離去

記者高珞曦／綜合報導

英國警方證實， 位於布里斯托（Bristol）的布里斯托博物館（Bristol Museum & Art Gallery）檔案庫在2025年9月遭竊，逾600件「具重大文化價值」的文物疑被4名男子劫走。

英國警方證實布里斯托博物館2025年9月25日遭竊，監視器拍到4名男子涉案。（圖／路透社）

據《BBC》，埃文和薩默塞特（Avon and Somerset）警方表示，2025年9月25日凌晨左右，4名據信為白人的男子穿著夾克、運動鞋進入布里斯托的坎伯蘭盆地地區（Cumberland Basin area）1棟建築物，並偷走屬於大英帝國、大英國協館藏的重要文物，警方正在調閱監視器影像追查4人與文物下落。

警探博爾根（Dan Burgan）指出，遭竊文物具有重要文化價值，該起竊案讓布里斯托損失重大，當中有不少是捐贈而來，有助於從各層面深入了解英國歷史，希望社會大眾幫助警方將竊賊繩之以法。

根據當地警方公布資料，第1名男子身材中等偏壯，頭戴白色鴨舌帽，身穿黑色夾克外套、淺色褲子與黑色運動鞋。第2名男子身形偏瘦，身穿灰色連帽夾克、黑色長褲、黑色運動鞋。

第3名男子則是頭戴綠色鴨舌帽，身穿黑色外套和淺色短褲、白色運動鞋，該男子走路時右腳似乎有些跛行。第4名男子身形高大，穿橘色與黑色／海軍藍色的雙色羽絨外套、黑色長褲、黑白雙色運動鞋。警方呼籲，若民眾認出監視器畫面的嫌犯身分，或在網路看到贓物被轉賣的消息，可盡快通知英國警方。

