（影）英軍機遭俄間諜船雷射鎖定! 英艦緊追 國防大臣警告 : 已改變交戰規則

[Newtalk新聞] 一艘被指與俄羅斯軍事情報機構有關的情報船「琥珀號」（Yantar），近日在英國水域附近以雷射光照射英國皇家空軍（RAF）飛行員，被英國國防部視為重大挑釁。英國國防大臣希利（John Healey）譴責這起事件「極其危險」，並強調英方不排除在挑釁持續時採取更強硬的反制措施。他說：「若琥珀號改變航向，我們已準備好軍事選項。」他強調，這是已知首次有 RAF 飛行員在執行任務時遭到雷射照射。





希利表示，這是琥珀號首次對英國皇家空軍採取這種行動。「我們極為重視。」並說：「我已改變海軍的交戰規則，以便在琥珀號進入我們較廣泛的水域時，能更加密切地跟蹤與監視其動向。」





事發當時，英軍飛機正對在蘇格蘭北方、接近英國水域邊界活動的「琥珀號」進行監視。「琥珀號」長期被西方情治單位認定隸屬於俄羅斯國防部秘密部門「GUGI」，該部門負責水下破壞、監控歐洲海底電纜與能源基礎設施等敏感任務。該船近年多次被發現在通訊電纜附近徘徊，甚至曾一度與英國核潛艦發生近距離接觸。





據X《WarMonitor》貼文表示，英國軍方昨日也公布照片，顯示皇家海軍一艘巡防艦正緊密跟監「琥珀號」，即為雷射鎖定英軍人員的同一艘船。

