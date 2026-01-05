影／茶香舞動伊達邵 日月潭「花漾圓舞茶會」展現流動中的生活美學

▲日月茶文化推廣協會近日於伊達邵纜車站廣場舉辦主題活動「花漾圓舞茶會」，由理事長林禎鈴率領協會成員及茶師團隊，結合茶藝、音樂、舞蹈與生活美學，打造一場兼具文化深度與感官體驗的茶會盛宴。（圖／記者蘇彩娥攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】為推廣日月潭在地茶文化，日月茶文化推廣協會近日於伊達邵纜車站廣場舉辦主題活動「花漾圓舞茶會」，由理事長林禎鈴率領協會成員及茶師團隊，結合茶藝、音樂、舞蹈與生活美學，打造一場兼具文化深度與感官體驗的茶會盛宴，吸引逾百位茶人與民眾齊聚日月潭畔，共享一段悠然愜意的茶香時光。

本次活動邀集12位茶師依個人風格精心設計茶席，呈現多元而細膩的茶藝美學。茶會分為上下半場進行，上半場以日月潭代表性茶品「紅玉紅茶」為主軸，巧妙結合魚池鄉在地精品咖啡，調製出別具特色的「鴛鴦茶飲」，展現茶與咖啡交融的創新風味。搭配協會會員親手製作的芋頭紫米糕，選用在地食材，傳遞溫潤樸實的人情滋味，讓賓客在品茗之餘，也感受到茶食相佐的層次美好。

廣告 廣告

▲呼應「花漾圓舞」主題，主辦單位也邀請與會者身著圓點元素服飾共襄盛舉，讓伊達邵纜車站廣場宛如一場茶香、舞影與人情味交織的圓舞盛會。（圖／記者蘇彩娥攝）

下半場則由在地學子帶來兩首舞蹈演出，隨著音樂節奏流轉，以優雅舞步為茶會注入年輕活力與藝術氣息。舞蹈間，茶師接續沖泡山茶與老茶，讓賓客在不同茶湯層次中，細細體會自然風土與歲月淬鍊所交織而成的深層韻味。整場活動在湖光山色映襯下，營造出身心放鬆、如同「忘憂茶會」般的沉浸體驗。

▲魚池鄉民代表會副主席王若嵐指出，藉由茶會活動吸引更多遊客走進魚池鄉，不論是體驗紅茶風味或在湖畔靜靜喝一杯好茶，都是最美好的享受，也為地方觀光注入正向能量。（圖／記者蘇彩娥攝）

呼應「花漾圓舞」主題，主辦單位也邀請與會者身著圓點元素服飾共襄盛舉，讓伊達邵纜車站廣場宛如一場茶香、舞影與人情味交織的圓舞盛會。賓客一邊啜飲紅茶、一邊欣賞日月潭湖景，伴隨音樂與微風，現場氛圍輕鬆愉悅，充分展現茶文化走入生活的多元樣貌。

▲為推廣日月潭在地茶文化，日月茶文化推廣協會近日於伊達邵纜車站廣場舉辦主題活動「花漾圓舞茶會」，吸引逾百位茶人與民眾齊聚日月潭畔，共享一段悠然愜意的茶香時光。（圖／記者蘇彩娥攝）

日月茶文化推廣協會理事長林禎鈴表示，透過紅玉紅茶、山茶、老茶，結合在地咖啡、舞蹈與茶食分享，希望讓大眾看見茶文化不僅止於品茶，更是一場能流動、能感受的生活美學體驗。協會成立以來，感謝各界貴人支持，也持續嘗試讓茶會走出特色，深化大眾對日月潭紅茶文化的認識。

▲隨著音樂節奏流轉，以優雅舞步為茶會注入年輕活力與藝術氣息。（圖／記者蘇彩娥攝）

魚池鄉長劉啟帆表示，茶會選在日月潭纜車站下方舉行，坐擁明媚湖景、品飲魚池鄉優質紅茶，讓民眾能在最美的風景中體驗不一樣的文化與茶道，也期盼透過這樣的活動，讓日月潭紅茶走向國際、聞名世界。

魚池鄉民代表會副主席王若嵐指出，藉由茶會活動吸引更多遊客走進魚池鄉，不論是體驗紅茶風味或在湖畔靜靜喝一杯好茶，都是最美好的享受，也為地方觀光注入正向能量。

南投縣政府秘書黃馨瑩表示，這幾年每年都能看見日月茶文化推廣協會在不同場域發揮創意，無論是在九族文化村、向山遊客中心或伊達邵纜車站，每次主題與風格皆不相同，卻始終緊扣在地產業與文化精神。此次特別將紅茶與咖啡元素融合，創造出先苦後甘、層次分明的風味體驗，充分展現協會「生活化、在地化、年輕化」的理念，值得持續給予支持。

社會及勞動局科長呂李建蒼也表示，日月潭茶會不僅讓人放鬆身心，更具備社會關懷的潛力，未來若能結合獨居長者或社福團體，邀請他們到日月潭畔喝好茶、賞美景，將能發揮更多正向的社會照顧效益。

日月潭國家風景區管理處伊達邵管理站主任林映均則肯定活動的創意與用心，表示每年主題皆讓人耳目一新，也期待民眾在賞湖品茶之餘，能將日月潭紅茶作為伴手禮帶回家，為地方經濟盡一份心力。

隨著櫻花季即將到來，九族文化村副理彭翔毅也指出，今年櫻花季自1月31日至3月8日登場，未來民眾可在日月潭纜車站周邊，一邊品茶、聽音樂、賞櫻花，在山湖美景中留下難忘回憶。主辦單位也誠摯邀請民眾把握好天氣，走進日月潭，感受茶香與自然交織的獨特魅力。