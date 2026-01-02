影/荷蘭跨年夜煙火事故釀2死 153年歷史教堂慘遭燒毁

跨年夜不平靜！荷蘭在新年慶祝活動期間發生多起煙火事故，造成兩人死亡；另外，阿姆斯特丹市中心一座歷史悠久的教堂被大火燒毀，起火原因仍在調查中。

荷蘭跨年夜一座教堂突發大火燒毁。（圖／路透）

據路透社報導，荷蘭警方1日發表聲明表示，除夕夜時某些地區燃放大量煙火以及發生零星的暴力縱火事件，造成相當嚴重的破壞。一名38歲男子因煙火事故在阿姆斯特丹附近的阿爾斯梅爾喪生，另有一名男孩在荷蘭東部城市奈梅亨喪生。

在阿姆斯特丹，位於市中心馮德爾公園附近的新哥德式教堂馮德爾教堂（Vondelkerk）在午夜過後不久被一場大火燒毀。阿姆斯特丹警方和消防部門表示，他們正在調查起火原因，據悉這座教堂建於1872年，目前當局未對火災原因發表評論。

報導指出，荷蘭傳統會以燃放煙火慶祝新年，每年都會造成數百人受傷和數百萬歐元的損失。警方稱，今年除夕夜約有250人被捕，多個城鎮部署了防暴警察。

多年來，急診室醫生、警察、消防員以及地方和國家政界人士一直在呼籲實施煙火禁令，因此2025年除夕夜是荷蘭可以合法銷售煙火的最後一年。

