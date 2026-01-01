影/莊家班麻油雞跨年夜遭襲！ 雙北10家店湯底被丟不明粉末

知名連鎖麻油雞店「莊家班」在跨年夜遭遇惡意攻擊，雙北地區共10家分店的湯底被投放不明粉末，引發食安恐慌。雙北警方迅速組成專案小組，在短短3小時內逮捕3名嫌犯。初步調查顯示，嫌犯投入的是砂糖、芥末等物品，警方依恐嚇危害公安、毀損等罪嫌偵辦，並持續追查背後可能存在的其他共犯。

知名連鎖麻油雞店「莊家班」在跨年夜遭遇惡意攻擊，雙北地區共10家分店的湯底被投放不明粉末。（圖/新北刑大提供，下同）

事件發生於12月31日傍晚，多名騎乘機車的歹徒趁店員不注意，在莊家班麻油雞店的湯底丟灑不明粉末後迅速逃逸。受害店家遍布北投、士林、淡水、文山、蘆洲、中和等地區，店家發現異狀後立即撥打110報警。雙北市警察局獲報後，立即組成專案小組共享情資，並由臺灣新北地方檢察署宏股檢察官顏韻庭指揮偵辦。

廣告 廣告

專案小組展現高效率的辦案能力，迅速鎖定並在3小時內拘提22歲江姓、25歲李姓及21歲謝姓等3名嫌犯到案。然而，這些嫌犯到案後供詞不一，皆聲稱是因「心情不好」才隨機犯案，對涉案內容避重就輕。

警方調查發現，3名嫌犯事前已有分工預謀，專門針對莊家班麻油雞連鎖品牌，採取突襲方式投放不明物品。這種行為不僅造成店員、顧客對食安問題產生恐懼，恐嚇意圖明顯，更嚴重影響民生安全。專案小組表示，全案已於1月1日依恐嚇危害公安、毀損等罪嫌解送臺灣新北地方檢察署偵辦。

新北市刑警大隊強調，為維護市民生命財產安全，新北市警察局有信心也有能力，在檢方指揮下對犯罪不法份子即時嚴懲痛擊，以保護市民大眾享有安居樂業之生活環境。目前專案小組仍在持續釐清犯案動機，並從嚴究辦，同時擴大溯源追查幕後是否有其他共犯或指使者。

延伸閱讀

知名連鎖海鮮「北海道章魚腳」疑改標過期 網哀嚎：才剛生食一條！

產地標示不實！歐客佬賣假「藝伎」莊園咖啡 中檢分案調查

影/高雄攤商竟將魷魚串放油漆桶！ 衛生局限期要求改善