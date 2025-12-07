影／菊池桃子八歲表妹萌跳《炸裂》應援舞 律動感十足 網友敲碗：十年後預約加入PS！





[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的日籍成員菊池桃子，有「一字馬女神」美譽，今（7）日於社群平台分享一段可愛影片，只見一名小女孩站在電視前，模仿畫面中桃子的舞步，隨著《炸裂》應援曲手舞足蹈，動作流暢、律動感十足，讓網友看了紛紛驚呼：「預約十年後一起加入PS！」

而影片中這個可愛的女孩正是桃子年僅8歲的表妹。桃子表示，自己一直以來希望成為「連結台灣與日本的橋樑」，如今包括妹妹和其他日本親友們，也因為她的影響而紛紛「入坑」。她也因此感性寫道：「我確實正在發揮橋樑的作用。」

菊池桃子的八歲表妹跟著電視一起跳《炸裂》應援舞，讓網友大讚很有潛力。（圖／YT：chen_libra_1015；IG：momoko.k_0105）





