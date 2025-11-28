影》華信航空ATR新機抵台 添永續燃油響應節能

華信航空自購ATR新機國籍編號B-16865，28日下午順利抵達台北松山機場。（華信航空提供／蔡明亘台北傳真）

華信航空ATR72-600新機抵台！華信自購ATR新機國籍編號B-16865，在法國土魯斯ATR原廠完成交機後，11月24日從法國出發，沿途飛航經過埃及、阿布達比、印度、曼谷，今下午16時順利抵達松山機場。華信航空董事長陳大鈞、總經理莊明哲親自接機，松機也特別為這架嶄新ATR飛機舉行象徵好運的灑水儀式。

松機也特別為這架嶄新ATR飛機舉行象徵好運的灑水儀式。（華信航空提供／蔡明亘台北傳真）

華信航空ATR72-600新機抵台，華信航空董事長陳大鈞、總經理莊明哲親自接機。（華信航空提供／蔡明亘台北傳真）

陳大鈞表示，為響應節能減碳，B-16865新機從法國ATR交機中心飛渡返台過程中，特別使用添加30％生質燃油的永續航空燃料（SAF），華信航空為國內航線首創添加永續航空燃油的航空公司，展現對永續發展的具體作為。

華信航空以ATR機隊飛航金門、澎湖、馬祖離島航線以及台東、花蓮本島航線，這次規畫引進3架新機，為航機汰舊換新，除今抵達的B-16865新機外，12月及明年初將再引進2架ATR新機。

此外，為增加國內航線運能，提供旅客更密集便捷的飛航服務，華信航空預計再引進第13架ATR新機，規畫明年第二季起投入營運，有效提升整體機隊運能。

華信航空提到，B-16865新機配備升級新型發動機，具備高效、節油及低排碳等優點，節省至少3％的燃油消耗、減少二氧化碳排放量，顯現華信航空對環保減碳的重視，ATR新機裝置全新設計空調系統，優化空調系統效能及降低能耗，在客艙空調循環系統方面，更加裝高效率空氣微粒子過濾網，可強化客艙空氣品質及維護旅客健康。

