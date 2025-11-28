影》華信航空ATR新機抵台 添永續燃油響應節能
華信航空ATR72-600新機抵台！華信自購ATR新機國籍編號B-16865，在法國土魯斯ATR原廠完成交機後，11月24日從法國出發，沿途飛航經過埃及、阿布達比、印度、曼谷，今下午16時順利抵達松山機場。華信航空董事長陳大鈞、總經理莊明哲親自接機，松機也特別為這架嶄新ATR飛機舉行象徵好運的灑水儀式。
陳大鈞表示，為響應節能減碳，B-16865新機從法國ATR交機中心飛渡返台過程中，特別使用添加30％生質燃油的永續航空燃料（SAF），華信航空為國內航線首創添加永續航空燃油的航空公司，展現對永續發展的具體作為。
華信航空以ATR機隊飛航金門、澎湖、馬祖離島航線以及台東、花蓮本島航線，這次規畫引進3架新機，為航機汰舊換新，除今抵達的B-16865新機外，12月及明年初將再引進2架ATR新機。
此外，為增加國內航線運能，提供旅客更密集便捷的飛航服務，華信航空預計再引進第13架ATR新機，規畫明年第二季起投入營運，有效提升整體機隊運能。
華信航空提到，B-16865新機配備升級新型發動機，具備高效、節油及低排碳等優點，節省至少3％的燃油消耗、減少二氧化碳排放量，顯現華信航空對環保減碳的重視，ATR新機裝置全新設計空調系統，優化空調系統效能及降低能耗，在客艙空調循環系統方面，更加裝高效率空氣微粒子過濾網，可強化客艙空氣品質及維護旅客健康。
更多中時新聞網報導
RSM經典賽》瓦利馬基PGA首冠 免驚失資格
秦祥林聽民歌飆淚 讚鄭怡寶刀未老
Lulu陳漢典喜事助攻《半里長城》宣布加場
其他人也在看
機捷北車站升級 旅客「很有感」從容去登機
[NOWnews今日新聞]桃捷公司為優化服務品質與旅客進出動線，於機場捷運A1台北車站辦理閘門移設作業，將原設於B1層旅客詢問處旁的4座閘門調整至預辦登機區旁，新增了3個通道，讓通道總數達到7個，使旅...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
高雄冬季國際旅展400攤位限定優惠拚買氣
[NOWnews今日新聞]瞄準寒假旅遊旺季商機，高雄市旅行公會冬季國際旅展於今（28）日至12/1在高雄展覽館登場。業者祭出多項優惠刺激買氣。其中，高雄館以「高雄遊樂園」（KaohsiungWonde...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
高雄旅展優惠有禮！ 華航機票最高折1,200元
2025 高雄旅展於11月28日至12月1日熱鬧登場，中華航空今年以全新升級的內容與設計亮相，特別推出旅展限定四天專屬優惠。活動期間，凡購買華航高雄出發的來回機票，最高可享現折1,200元的超值回饋。七逗旅遊網 ・ 9 小時前
日本城鄉廢棄鐵道轉型 多元特色觀光成另類景點
日本的鐵路交通相當發達，但城鄉有不少因為老舊、又或者遭逢天災而損毀、停止運作的鐵道跟車站，經過在地人重整、轉型成特色旅遊景點，意外吸引不少遊客上門。TVBS新聞網 ・ 7 小時前
AirTag 行李找回功能再升級，蘋果攜達美航空導入新系統
蘋果近年積極擴大 AirTag 在旅遊情境中的實用性，而一項針對旅客的重要升級已悄悄上線。據國際旅遊媒體《Skift》報導，蘋果近期與達美航空（Delta Air Lines）科技新報 ・ 9 小時前
許瑋甯、邱澤互吻33秒⋯十指緊扣超甜！ 聽到「2個關鍵詞」害羞笑了
許瑋甯、邱澤28日晚間舉辦婚宴，兩人出道多年，在演藝圈擁有好人緣。受訪時，邱澤和許瑋甯被要要求親一下，兩人互相親吻臉頰長達33秒，聽到現場攝影師表示不是蓋印章，許瑋甯害羞地笑出來，畫面相當甜蜜。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 4 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
中職》旅台就是神系列！ 前富邦悍將洋投瑞恩驚喜投回大聯盟
前中職富邦悍將洋投，過去兩個賽季為韓職韓華鷹效力的投手瑞恩（Ryan Weiss），今天傳出和休士頓太空人達成加盟協議，有望簽下大聯盟合約，回到美職體系。TSNA ・ 3 小時前
睡夢中安詳離世？醫揭「殘酷真相」：多與這1因素有關 凌晨3點到6點是高峰
每當聽聞親友在睡眠中離世，訃聞上總會寫著「安詳辭世」、「無病痛地走了」等類似安詳離世的字眼，彷彿在睡夢中告別人世是最理想的離開方式。然而，這個被許多人視為最完美的死亡方式，背後往往潛藏著可預防的心臟危機。 在睡眠中猝死 大多源於心律不整 根據亞利桑那大學急診醫學專家研究發現，睡眠中過世確實通常是安詳的，最主要原因是心臟節律異常導致血流突然中斷，腦部在數秒內失去意識。由於患者本身就處於睡眠狀態，從睡眠直接轉為昏迷再到死亡的過程中，幾乎不會察覺任何痛苦。美國心臟學會的研究也顯示，夜間猝死案例中有7成5與缺血性心臟病相關，而致命性心律不整正是關鍵殺手。國泰醫院心血管中心病房主任黃奭毓指出，凌晨3點到6點是心臟性猝死的高風險時段，這段時間人體的腎上腺素與抗發炎激素處於最低點，呼吸道也容易收縮，加上睡眠呼吸中止症患者在這個時段最容易出現呼吸暫停，多重因素重疊之下大幅增加猝死風險。尤其有出現心室頻脈或心室顫動的患者，因心跳每分鐘可能超過150下也可能因心搏過緩導致心臟驟停，加上心房顫動患者在發作時毫無症狀，就像體內的隱形炸彈，隨時可能在睡夢中引爆。 預防夜間猝死 日常心臟保健 雖然睡眠中猝死聽起來常春月刊 ・ 3 小時前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中職》王維中60人名單之外！味全龍契約保留球員名單出爐
中華職棒大聯盟味全龍隊11月28日公布2025年度季後契約保留球員名單，中職6支球隊60人保護名單出爐，味全龍保護60人，有11人未在保留名單之中，包括投手5人：王維中、宋文華、姚恩多、羅華韋、李承風；捕手2人：吳秉恩、劉時豪；內野手3人：黃柏豪、郭嚴文、瑪仕革斯·俄霸律尼；外野手1人：鄭鎧文。另外徐若熙則是行使旅外自由球員資格，林智勝正式引退。Yahoo奇摩運動 ・ 1 小時前
救命一針要價近1億！台灣史上最貴藥物納入健保 首年13人受惠
衛福部健保署今（28）日宣布，自今年12月1日起調整健保藥品給付規定，新增納入3項重大治療用藥，其中最受關注的，莫過於由台大醫院團隊研發、單劑要價近新台幣1億元的罕病基因治療藥物Upstaza，正式納入健保「暫予支付」，寫下健保史上單價最高給付紀錄。健保署預估，生效後第1年使用人數13人藥費約13億元。太報 ・ 2 小時前
【台股11月風雲榜】上市20大衰股出爐！綠能三雄慘登榜 達明與「最老鴻家軍」也逃不過
台股今（28）日迎來11月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，11月以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值），本次以子公司風電踩雷的森崴能源（6806）跌逾35%最重，領綠電三雄同步上榜。此外，過去股價一度急漲的廣達金孫機器人概念股達明（4585）、鴻家軍新兵東元（1504）同樣下挫逾2成，也慘登上跌幅榜。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前
59歲張清芳抗老祕訣「1運動」超親民！醫曝：降59%糖尿病風險
「東方不敗」天后張清芳即便已59歲，風采依舊不減當年。在結束15年婚姻後，她不僅重返舞台，今年還為南投埔里基督教醫院募款6億。究竟是什麼讓她在人生下半場活得如此精彩？她大方分享了維持絕佳狀態的運動與飲健康2.0 ・ 11 小時前
信驊漲停達7315元 創台股個股股價新紀錄
（中央社記者張建中新竹2025年11月28日電）台股股王信驊(5274)股價持續攀高，盤中強攻漲停，突破7000元關卡，達7315元，不僅再創新天價，並寫下台股個股股價新高紀錄。人工智慧（AI）基礎建設需求強勁，推升AI伺服器及傳統伺服器需求同步增長，信驊今年來營運高度成長，累計前10月營收達新台幣73.72億元，年增46.23%。在客戶需求熱絡下，信驊第4季營運表現可望優於預期，將延續營收逐季創高的趨勢，2026年第1季營收將進一步攀高到26億至27億元，可望續創單季營收歷史新高，年增26%至31%。信驊營運前景看俏，在法人買多賣少下，股價走勢強勁，繼13日打破大立光(3006)於2017年8月創下的6075元台股史上個股最高價紀錄後，今天延續強勁走勢，盤中攻上漲停，達7315元，再創新天價，並推高台股個股最高價紀錄。中央社財經 ・ 6 小時前
反制中共74人台獨名單！擬嚴懲在地協力者 最重可處7年以上重刑
賴清德總統昨（26日）召開國安高層會議，宣布「守護民主台灣國安行動方案」，除推出1.25兆元的國防特別預算草案外，另一核心重點為「全面建構民主防禦機制」。針對中共近期針對性地列出74人次的「台獨頑固份子」或發布通緝，總統表示將採取具體反制作為，建立受害者保護機制，並對協助中共進行跨境鎮壓的「在地協力者」依法嚴懲。鏡新聞 ・ 1 天前
住飯店小心！房間5處別碰 因為「幾乎沒在洗」！旅遊達人教你怎麼做
明後天放假，您有旅遊計畫嗎？外出旅遊或出差時，飯店往往是住宿首選。舒適的飯店房間，總是讓人感到放鬆愉悅。不過有前飯店員工向媒體爆料，看似潔淨的房間隱藏著肉眼難以察覺的衛生死角。他揭露飯店房間內最髒的5健康2.0 ・ 11 小時前