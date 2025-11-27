影／華山基金會田尾天使站14週年感恩茶會 志工陪伴長輩展開輕旅行

▲華山基金會田尾天使站今日舉辦建站十四週年感恩茶會。（圖／華山基金會田尾天使站提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】華山基金會田尾天使站今（27）日舉辦建站十四週年感恩茶會，在34名志工陪伴下，30位長輩展開一場溫馨的田尾輕旅行。松錳租車持續提供交通支援，由志工逐戶接送長輩出門，沿途欣賞家鄉景色，為活動揭開暖心序幕。

活動行程從田尾慈惠堂參拜開始，隨後前往銘園美術館遊園。園區門票與導覽由田尾拱福宮羅順仁會長及田尾聖祿堂陳家佑堂主共同贊助，長輩們在四百年羅漢松下合影，由攝影師楊曜隆捕捉珍貴畫面。中午返回田尾鄉衛生所享用愛心午餐，餐點與場地設備則由田尾鄉衛生促進委員會及多名地方代表共同支持，展現地方溫情。

▲長輩們在四百年羅漢松下合影。（圖／華山基金會田尾天使站提供）

今年活動亦別具意義，田尾鄉衛生所即將於12月15日遷址，茶會成為「留念」與「致謝」的重要時刻。多位地方人士到場祝福，包括彰化縣政府顧問黃坤煌、田尾鄉衛生所王新瑋主任、地方民代與各宮廟代表等。來賓與長輩合唱生日快樂歌並響應公益，現場充滿溫暖氣息。

活動也安排承恩社區樂齡志工帶來非洲鼓演出、佩樂音樂坊表演空靈鼓，孟庭茶藝園則設置茶席提供品茗體驗。多家店家贊助飲料與餐盒，為活動增添豐富與暖意。田尾站長張靜如表示，感謝所有善心人士的支持，讓長輩們度過難忘的一天。

活動中也發生動人的小插曲。兩名視障長輩因行動不便無法下車參拜，談及多年面對病痛的無力與孤獨，甚至提到安樂死議題。志工耐心陪伴傾聽，讓兩人終於能向懂得理解的人吐露心聲。結束時，兩名長輩握著志工的手說：「謝謝你們帶我們出來，不用整天在家。」成為當日最讓人動容的瞬間。

華山基金會自創立24年來，已在台澎金馬成立近400個愛心天使站，服務近3萬位三失(失能、失智、失依)弱勢長輩，提供免費服務。建立社區互助自助模式，一同打造長輩第二個家，讓他們安心生活。華山基金會田尾站建站14年，至今服務過278位長輩，目前服務92位長輩，尚未被認助有57位。邀請您一起付出愛與關懷，每月1250 (因為有您)，認助一位田尾孤老，幫助長輩安心生活！愛心專線：(04)883-4363張小姐 劃撥帳號：19960885 戶名:華山基金會 (備註：115春節-田尾站)。