影／華山永續公益市集田尾怡心園登場 募集愛心年菜溫暖孤老

▲華山基金會彰化區於今日在田尾怡心園舉辦「華山報喜 馬上開花」永續公益市集，募集愛心年菜。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】華山基金會彰化區於今（17）日在田尾怡心園舉辦「華山報喜 馬上開花」永續公益市集，募集愛心年菜。縣長王惠美、田尾鄉長許淑美、立法委員謝衣鳳等嘉賓均到場支持，王縣長當場率先以個人名義拋磚引玉捐贈年菜，呼籲大家重視獨居老人，用愛溫暖孤老過好年，更肯定華山除了關注在地孤老，也重視環保永續，期盼各界與華山一起守護在地老寶貝。

活動由華山基金會彰化區與員林人散策市集攜手策劃執行，現場設有百攤彰化縣各鄉鎮在地美食、農產品及防詐騙宣導攤位，以及學校社團、社區團體及街頭藝人無酬演出。現場除了園遊會以外，特別設置「華山彰化區20年服務回顧」及「手繪春聯作品展」兩大特展區，呈現每次到宅服務的故事，更藉由孩子創意彩繪，傳遞溫暖的團圓意象，現場也頒贈手繪春聯比賽得獎前三名及優選作品。

▲彰化縣長王惠美、立法委員謝依鳳、各界貴賓開場合照。（記者林明佑翻攝）

近年政府積極推動企業ESG發展，華山基金會也呼籲企業夥伴從社區回饋出發，實際投入關懷弱勢長者的行動。本次公益市集融入環保永續理念，鼓勵民眾自備環保用品，並提供循環袋與環保餐具，減少一次性垃圾。活動同時獲得多家彰化在地企業與愛心單位熱情響應，提供闖關打卡及年菜認助回饋好禮，展現在地產業齊心關懷孤老的力量。活動當日所得，將作為華山基金會三失（失能、失智、失依）老人年菜及常年服務經費。

▲田尾鄉長許淑美揮毫。（記者林明佑翻攝）

華山基金會於1999年成立，秉持著『結合本鄉本土愛心，照顧本鄉本土老人』理念，於台澎金馬設置403個愛心天使站，目前全台總動員準備年菜，送給近3萬名獨居老人，讓他們感受關懷及溫暖，然而今年認助年菜響應的情況如同氣溫呈斷崖式下滑，尚有6成缺口，籲各界即刻伸援，每份愛心年菜1000元，邀請您用溫暖的心，讓長輩享受團圓的美好時刻！愛老人專線：(04)836-6755 黃小姐，劃撥帳號：19960885 戶名：華山基金會(備註：115春節-彰化區)。