(影)菲律賓海岸防衛隊MRRV-4409再建功 一對三！阻中國海警靠近贊巴萊斯

[Newtalk新聞] 近年來，中國與菲律賓多次因南海島礁主權爭議爆發衝突，中國政府針對南海地區的武裝力量部署也隨著時間持續加強。近期有消息稱，中國海警部隊派遣三艘船隻，試圖入侵菲律賓贊巴萊斯省的專屬經濟區，但卻遭到菲律賓海岸防衛隊「卡布拉號」( BRP Cabra ,MRV-4409 )船隻驅逐。針對此次衝突事件，有菲律賓官員透過社群媒體發布聲明，強調菲律賓海岸防衛隊將繼續以實際行動，捍衛菲律賓的主權與海洋管轄權。





廣告 廣告

推主「Global Times」發布推文指出，當地時間 29 日，中國解放軍與海警加強了針對黃炎島附近海域的戰備巡邏規模，試圖進一步強化對相關區域的控制能力。中國解放軍南部戰區也於同日發表聲明，宣布將以實際行動維護中國的國家主權與安全，並打造南海地區的和平穩定局勢。





針對中國解放軍與海警近期的一系列行動，菲律賓海防署官員傑．塔里拉( Jay Tarrela ) 30 日透過 X 發布推文表示，菲律賓海岸防衛隊的「卡布拉號」近期仍積極應對來自中國的挑戰，並於當日阻止了中國海警船 CCG-21562 接近贊巴萊斯省專屬經濟區的行動，並透過雷達持續監視位於周邊海域活動的 CCG-3305 、 CCG-4305 船隻。





塔里拉認為，中國海警船試圖入侵菲律賓主權水域的行為，明顯違反了《菲律賓海洋區域法》、《聯合國海洋法公約》以及 2016 年對南海主權的仲裁裁決，強調中國在南海地區的主權主張早已被國際海洋法法庭仲裁無效。





塔里拉稱，菲律賓海岸防衛隊將繼續採取實際行動，捍衛菲律賓的主權權利以及海洋管轄權，「絕對不會容忍任何企圖透過侵占行為，單方面改變呂宋島海岸線現狀的舉動」。塔里拉也進一步指出，「卡布拉號」將繼續執行維護國際法規的活動，並尋求以和平為基礎的解決方案，應對南海地區的主權爭議。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

日媒關切藝人在華公演接連取消、中斷 直批「故意操作認知戰」、預判「今後更加嚴峻」

美國示警中國北極活動「空前」 國土安全部促強化破冰艦隊