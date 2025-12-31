影/萬人搶排紫南宮馬年錢母 彰化伯奪頭香「已等12天」

南投縣竹山紫南宮馬年錢母於元旦上午9時發放，已經有許多人開始排隊，一名搶到頭香的彰化阿伯竟然已經等了12天！阿伯也提到，這是他第三次排領錢母，今年也是首次拿到頭香。

南投竹山紫南宮元旦發馬年錢母，現場已經有許多民眾來排隊。（圖／中天新聞）

阿伯受訪時表示，自己來自彰化秀水鄉，騎著重機來排隊領錢母。據悉，阿伯從19日就先放東西，而他也已經準備好瑜伽墊，迎接今晚夜排「奮戰」。

搶到排隊頭香的阿伯來自彰化秀水鄉。（圖／中天新聞）

紫南宮馬年錢母將於2026年1月1日上午9時起發放，今天上午8時起開放排隊，而現場已經湧入大批人潮，萬人排隊景象有如「貪食蛇」，畫面相當壯觀。

現場排隊跟「貪食蛇」接龍一樣不間斷。（圖／中天新聞）

紫南宮主任委員莊秋安表示，今年準備5000顆金雞蛋發給信眾，前5000名排入隊伍者，1人可獲1顆，內含兌換券，好禮包含重量1錢金戒指15只、錢母項鍊300條、20包現金新台幣6000元紅包、精裝套幣1200組、金銀錢母1000組、金錢母2465枚。這些獎項全憑個人福氣中獎，不必排隊搶第1名位置。

南投竹山紫南宮將於2025年12月31日早上8時起開放「丙午馬年錢母」領取排隊，本次推出2枚錢母合為1組的套組。（圖／中天新聞）

紫南宮丙午馬年同步推出單枚分裝的錢母。（圖／中天新聞）

獲得金雞蛋的信徒有機會獲得「馬年琉璃項鍊」。（圖／中天新聞）

