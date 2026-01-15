影》「萬年總召」累了？柯建銘突鬆口：這屆做完我要離開立法院

民進黨團總召柯建銘。（取自中時新聞網直播）

民進黨立院黨團總召柯建銘今（15日）上午出席活動，致詞時突然提到，「做20幾年總召，但這屆做完，我也是要離開立法院」。此話一出，引發政壇關注。

史丹佛大學胡佛研究所檔案館和施明德文化基金會今共同舉行「施明德先生專檔」成立茶會，柯建銘受邀出席。進入會場前，柯建銘受訪時表示，從政以來對自己影響最深的就是施主席，1998年本來想選市長，但施明德跟自己說，「留在國會拚國旗」，就這樣留在國會已經做了25年總召，做了四分之一世紀」，今天來這個地方特別感謝他。

廣告 廣告

柯建銘在會中致詞時再度談到，施明德是影響我一輩子最深遠的人，「我在這裡講一個小故事，1998年的時候，我本來想選縣市長，但我跑去問施主席，他用台語跟我講一句話『建銘，留在國會，拼國旗』，這是他名言，留在國會，追求台灣獨立；留在國會拚國旗。這一留，我留了25年，做25年總召，但這屆做完，我也是要離開立法院。在這裡要說一句話：Nori，生日快樂！」

而後來離開會場外，被媒體問及「今天也是你的畢業感言？」柯建銘則未多做回應。

【看原文連結】