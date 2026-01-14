影/萬華警一日連破2職業賭場 2棋牌社聚賭共逮57人

台北市萬華分局警方昨（13）日在轄區內連續破獲2職業賭場，2處均為棋牌社掛羊頭賣狗肉提供賭客聚賭打麻將，共計查獲57人並查扣賭局賭資等證物依法送辦。

北市萬華警方一日連破2職業賭場。（圖／翻攝畫面）

萬華分局龍山派出所與西門町派出所分別接獲線報，指西昌街上個別轄區有職業賭場，2個派出所員警獲報後均組成專案小組監控蒐證，待確實掌握不法事證後，昨（13）日展開查緝行動。

警方查扣麻將等賭具與賭資。（圖／翻攝畫面）

西門所警方先於下午2時許前往西昌街上一間休閒館查緝，現場查獲負責人1人、賭客34人，並查扣不法所得3800元、點數卡1批、主機1台、麻將9副、搬風骰子5顆等證物；另龍山派出所於晚間9時許前往西昌街上另一處休閒協會突襲，當場查獲負責人1人、員工1人、賭客20人，查扣不法所得新臺幣11萬5100元及麻將等證物。

2賭場共計查獲57人送辦。（圖／翻攝畫面）

經查2間賭場皆以合法棋牌社為名暗營非法職業賭場，透過籌碼兌換現金方式提供賭客賭博抽頭牟利，2案詢後均將現場負責人及工作人員依刑法第268條意圖營利供給賭博場所罪嫌移送偵辦，賭客則依刑法第266條賭博罪偵辦。

警方表示，此類棋牌社賭場企圖以合法掩護非法規避查緝，嚴重影響社會風氣，警方將持續強力掃蕩，倘若民眾發現出入複雜有可疑跡象時，請立即向警方報案，警民合作共同維護社會治安。

