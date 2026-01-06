影/萬華3養生館暗藏春色 市府「斬草除根」 斷水電

北市萬華區3間養生館暗藏春色屢遭警方查獲，甚至更換招牌持續經營，台北市政府祭出鐵腕，昨（5）會同警方與相關單位前往強勢斷水斷電，杜絕色情猖獗。

萬華3間色情養生館遭斷水電。（圖／翻攝畫面）

萬華分局指出，轄內萬華區內江街、康定路及萬大路上共3間養生館屢遭檢舉掛羊頭賣狗肉，長期違法經營色情性交易，警方查獲有女按摩師與男客非法進行性交易，行為人及業者不僅依法裁罰及移送，更立即將業者報送臺北市政府都市發展局依都市計畫法裁處罰鍰並勒令停止違規使用，且列為「正俗專案」執行對象2年。

廣告 廣告

養生館電表遭拆除斷電。（圖／翻攝畫面）

未料業者無視法規更換招牌規避警方查緝暗中持續經營，萬華警方持續蒐證分別於去年9月、10月及12月持搜索票至三處非法色情場所突襲查緝，當場再度查獲非法性交易行為，行為人除依法移送及裁罰外，業者再經報送市府都市發展局依法裁處罰鍰並停止建築物供水、供電。

台北市政府祭出鐵腕手段，昨（5）日由萬華分局、建管處、自來水公司及台電等相關單位人員，連續執行3家斷水斷電，杜絕不肖業者有再犯可能，另期對於其他心存僥倖不法業者達到震懾效果。

警方呼籲，警方將持續落實查緝不法色情場所，絕不允許任何不肖業者以身試法，以維護社會風氣與治安秩序，市府團隊亦將通力合作，精進作法提升查報效率，共同營造市民健康安全的生活環境。

延伸閱讀

IG越滑越空虛？醫示警6行為陷「樂極生悲的多巴胺迴圈」

影/北市色情養生館遭三度查獲！警聯合市府斷水電 26人送辦

中和色情養生館抓了又開 市府建管處怪手進場強勢拆除