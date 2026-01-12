影/萬里溫泉涵管維修「硫化氫中毒」 老闆、工人一度命危

今（12）日下午，新北市萬里區發生一起嚴重工安意外。一名鐘姓維修工人在進行涵洞排水加固工程時，因吸入大量硫化氫導致身體不適並昏倒。周姓老闆見狀後立即下去救援，但也因吸入有毒氣體而昏厥。兩人被同事發現後緊急報警，趕緊將兩人送醫。目前兩人均已恢復生命跡象，

一名鐘姓維修工人在進行涵洞排水加固工程時，因吸入大量硫化氫導致身體不適並昏倒，周姓老闆見狀後立即下去救援，但也因吸入有毒氣體而昏厥。（圖／翻攝畫面）

據了解，事故地點位於清水18-5號的排水涵洞，鐘姓工人於上午9點進入涵洞進行維修作業，然而在下午施作過程中，突然出現身體不適的情況。當周姓老闆發現異常時，未顧安全即下洞救援，結果也因吸入毒氣昏倒。現場另一名45歲的楊姓工人見狀後，立刻報警求助。

廣告 廣告

新北市消防局接獲報案後，於下午1點37分迅速派遣人員到場，進行現場通風並展開救援行動，成功將兩名受困者救出。兩人被救出時均已呈現到院前心肺功能停止（OHCA）狀態，現場消防人員立即進行心肺復甦術（CPR），隨後分別將兩人送往台大醫院萬里分院及基隆長庚醫院急救。

消防單位初步判斷，兩人可能因在密閉空間內吸入高濃度硫化氫氣體而導致昏迷，目前兩人經治療後均已恢復生命跡象。（圖／翻攝畫面）

消防單位初步判斷，兩人可能因在密閉空間內吸入高濃度硫化氫氣體而導致昏迷。經過醫療團隊的積極搶救，目前兩人均已恢復生命跡象，但仍需住院觀察，事故原因則有待進一步調查。

延伸閱讀

新北深坑工安意外 48歲司機卸貨遭「鋼板砸頭」慘死

台中豐原車床工遭機器捲入 頭部重創昏迷送醫搶救

影/台中榮總出事了！「鷹架圍籬大面積倒塌」市府勒令停工