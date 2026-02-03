（影）葛萊美獎批川普！藝人酸「艾普斯坦島」、嗆ICE滾蛋 他半夜怒回應.....

[Newtalk新聞] 今年的葛萊美獎（Grammys）頒獎典禮，火藥味十足。據《美聯社》報導，第六度擔綱葛萊美獎主持人的特雷弗·諾亞（Trevor Noah）前日在典禮上火力全開，不僅嘲諷力挺川普（Donald Trump）的妮姬·米娜（Nicki Minaj），更以極具爭議的「艾普斯坦島」（Epstein Island）笑話激怒川普。川普隨即在 Truth Social 發出追殺令，誓言要將諾亞「告到傾家蕩產」。





典禮開場，諾亞便針對近期頻頻在社群媒體力挺川普、甚至獲川普封為「饒舌女王」的妮姬·米娜開刀。米娜當晚缺席典禮，諾亞在台上模仿川普的口吻說道：「妮姬不在這，她還在白宮跟川普討論『重要議題』，像是誰的屁股才是最大的。」





隨後，諾亞在頒發「年度歌曲獎」時笑稱這座獎項是所有藝人都想要的，「就像川普想要格陵蘭一樣，因為艾普斯坦的島沒了，他需要一個新島跟柯林頓一起混。」諾亞更挑釁地對全場說：「我說過這是我最後一年主持，你能拿我怎樣？」





面對公開羞辱，川普在深夜連發數文，痛批葛萊美獎是「史上最糟、爛到看不下去的垃圾」。川普強硬回應表示，諾亞是一個「可憐、可悲且毫無才華的蠢貨」，並強調自己這輩子從未去過愛潑斯坦島，甚至連主流媒體都沒這樣指控過他。川普預告已指示律師團準備起訴諾亞誹謗，更點名要諾亞參考先前他告贏 ABC 記者、獲賠 1,500 萬美元的案例，「準備好，諾亞，我要好好招待你！」





波多黎各巨星壞痞兔在獲得「最佳都會音樂專輯」上台領獎時，第一句話不是感謝上帝，而是大喊：「ICE滾蛋！」 圖：翻攝自 X





除了主持人的毒舌，波多黎各巨星壞痞兔（Bad Bunny）更在獲得「最佳都會音樂專輯」上台領獎時，第一句話不是感謝上帝，而是大喊：「ICE（移民暨海關執法局）滾蛋！」此話一出，獲得全場藝人起立鼓掌。更有消息傳出白宮威脅要在壞痞兔即將演出的「超級盃 60」（Super Bowl 60）中場表演部署 ICE 特工進行檢查。壞痞兔強調：「我們不是野蠻人，我們是人類，我們也是美國人。」





與此同時，根據《ProPublica》揭露，在明尼蘇達州抗議活動中擊斃 Alex Pretti 的兩名特工身分已確認，分別為 43 歲的 Jesus Ochoa 與 35 歲的 Raymundo Gutierrez，兩人皆來自德州，且具有拉美裔背景。但有傳聞稱，兩人有黑幫保護，因為尚未接受正式調查。





有趣的是，X 帳號「雪梨奶爸」指出，儘管移民打擊行動引發爭議，據拉斯穆森（Rasmussen）民調顯示，拉美裔選民對川普的支持率並未因非法移民清查而下降，反而有所增長。

