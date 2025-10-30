影／葬禮辦一半遇暴雨！水泥牆倒塌「6賓客」遭當場壓死

一場本該莊嚴肅穆的弔唁宴席，卻在暴雨雷電交加的夜晚，瞬間淪為六個家庭的煉獄。（示意圖／翻攝自pexels）





一場本該莊嚴肅穆的弔唁宴席，卻在暴雨雷電交加的夜晚，瞬間淪為六個家庭的煉獄！中國大陸雲南省昭通市昭陽區的一場農村喪禮中，一道看似穩固的水泥牆突然轟然倒塌，造成6人當場罹難，其中包含剛畢業、正在準備考試的25歲呂姓女大生。她的母親始終無法接受，至今仍將遺體停放在殯儀館，堅持要求相關部門調查清楚原因。

綜合陸媒報導，這場發生在昭通市昭陽區劉家灣村的悲劇，源於當地的一場喪禮。根據當地風俗，出殯前一天會設宴招待前來弔唁的親友。

9月10日傍晚時分，呂女獨自前往姑媽家親戚的喪宴，與姑媽和姑父結伴同行。他們三人坐在借用鄰居家院子的圍牆邊。當時雷雨交加，雨勢猛烈，雨水在搭設在桌席上方的藍色篷布上大量積聚。

當天傍晚約18時30分，篷布上的積水越積越多，突然一聲「轟隆」悶響，那堵長近十米、高約三米的水泥磚牆轟然倒塌。桌邊的喧鬧聲瞬間被淒厲的哀嚎取代。

倖存的姑父僅受皮外傷，但包括呂女和她53歲的姑媽在內，共有6人當場喪命。法醫的鑑定意見通知書顯示，呂女因鈍性外力衝擊導致胸部多器官損傷死亡。

遠在廣州的母親接到女兒的噩耗時，猶如晴天霹靂。她心急如焚趕到殯儀館時，只能見到女兒與姑媽嚴重變形的遺容。事發後，當地緊急部門、鄉政府、民政部門等單位，連同喪家共籌集14.6萬元人民幣（約新台幣632,007元）給予每一戶罹難者家庭，條件是家屬同意立即將遺體火化安葬。

其他五戶家屬最終接受了賠償方案，但呂姓女大生的母親堅決反對，她表示：「哪怕一分錢不賠都可以，但得把事情原因調查清楚並公佈，不能讓女兒就這麼死得不明不白」。

截至10月28日，呂女的遺體已在殯儀館停放了47天，呂女的母親始終未能讓女兒入土為安，堅持要為逝去的孩子討回公道。

這場慘劇被認為是「天災與人禍」疊加的結果，引發了公眾對農村宴席安全隱患的高度關切。倒塌的原因直指圍牆結構可能存在缺陷，再加上當時暴雨猛烈（氣象台已發布雷電預警），頭頂的篷布排水蓋設計不足，大量積水產生巨大重量，最終將缺乏立柱支撐的磚牆拉倒或壓垮。

當地守望鄉政府工作人員證實了遇難人數，並表示事件來龍去脈已形成完整報告並逐級上報，但對於公眾最關切的「圍牆倒塌原因」等核心問題，卻僅以「不方便透露」回應，強調需以正式書面報告為準。

這場悲劇警示所有農村地區的紅白喜事操辦方，應嚴格排查場地安全隱患，尤其在搭建臨時設施時，必須考慮天氣因素對既有建築結構可能造成的潛在風險。相關部門也被呼籲應及時公開調查結果，給予家屬和公眾一個明確的交代。