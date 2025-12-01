（影）蓋布條風波持續 邱建富開嗆林世賢「該報警就報警」

[Newtalk新聞] 爭取民進黨彰化縣長選舉提名的彰化市前後任市長邱建富、林世賢為了「蓋布條」事件持續對摃，邱建富今（1）日直接回嗆林世賢「該報警就報警，該調查就調查。」





邱建富表示：「昨天鄉親第一時間回報，建富的競選布條被遮蔽的位置是在北斗，根本不是對方說的溪湖。也就是說，不攻自破，我被蓋住的絕對不只兩面。事實擺在眼前，卻還是不願承認，甚至反過來指稱『有人居心叵測』，難道一句抱歉有這麼難。不好意思，這種轉移焦點的手法，真的讓人看不下去。」

邱建富說：「真正的民意，已經站在邱建富這邊，民心向背是擋不住的趨勢，也正因為如此，攻擊、抹黑、小動作才會一波接一波。選舉大家都辛苦，但基本的尊重不能沒有吧？辛辛苦苦掛好的布條被蓋掉，還要被說成別人搞鬼，錯了卻死不認，這樣只是在消耗社會觀感。」





邱建富說：「我公開呼籲林市長：該報警就報警，該調查就調查。勿枉勿縱，也不要讓外界誤會這件事被默許。我一直強調『團結最重要』，但如果有人選擇用『「網內互打」的方式處理，那只會讓支持者更失望。事情就到這裡，我不想再跟著口水戰下去，誰的風度比較足、誰願意坦然面對問題，彰化縣民心裡都很清楚。希望大家一起讓選舉回到正軌，多談務實的願景，少做破壞，彰化值得更好的，不要再亂搞飛機了！』

