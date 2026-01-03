影／蔡依林演唱會「靠電動車瞬移」 匆忙換場不忘幽默喊：趕快回家囉

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。





[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨

歌手蔡依林從2024年12月30日起，一連三天在台北大巨蛋舉行世界巡迴演唱會，此次演出共耗資9億元，把許多巨型動物搬進大巨蛋，還有許多複雜的走位、舞蹈動作等，讓觀眾相當驚豔。

而蔡依林2日也在個人社群上，公開演唱會幕後花絮，只見她為快速在舞台間移動，靠著「電動車及手推車」換場。

