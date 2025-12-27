影／蔡依林「挑戰TWS撒嬌舞」 傲嬌抖肩+霸氣眼神網笑：殺氣滿分

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。





[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨

韓國男團TWS近日發行的《OVERDRIVE》，憑藉著洗腦旋律，及可愛的「撒嬌舞」吸引許多關注，12月初，在高雄舉辦的韓國頒獎典禮《AAA》上，更是有多名藝人挑戰跳撒嬌舞，讓這首曲子在台引起更多話題。

近日歌手蔡依林也搭上風潮，在YT頻道上傳撒嬌舞挑戰，只見她以傲嬌表情及超殺眼神跳舞，最後連愛犬一同也入鏡，逗趣場面引來粉絲留言，「殺氣騰騰的撒嬌」、「汪那一下我笑了」、「殺氣滿分的…撒嬌」、「再停多一秒就會笑場了」。

廣告 廣告

蔡依林搭上撒嬌舞的風潮。（圖／YT：JOLIN 蔡依林）

更多FTNN新聞網報導

影／李多慧害羞了大跳撒嬌舞 曝與籃籃準備首場大型主持！

影／TWICE、i-dle 都在跟風！ 最新流行「抓帽跑跑挑戰」你跟上了嗎？

影／蔡依林旅行最重視「吃+睡覺」 自爆：逛街最後一名

