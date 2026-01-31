影/蔡其昌出馬爭總召「柯建銘穩輸」？黃揚明曝賴清德盤算

民進黨團三長改選30日截止登記，黨團總召確定由曾任8年副院長的立委蔡其昌對決現任總召柯建銘，引發關注。媒體黃揚明認為，蔡其昌會勝出，因為他背後有總統賴清德和英系支持，甚至賴清德要柯建銘交出立委職位也不無可能，不過後續發展還有待觀察。

柯建銘。（圖／中天新聞）

黃揚明今天（31日）在中天節目《週末大爆卦》表示，柯建銘和蔡其昌對決，「就是蔡其昌贏，沒什麼好說的，老柯穩輸」。賴清德的影響力在一旦在黨團裡擴散，基本上就是要柯建銘走人，蔡其昌在民進黨青壯世代的影響力非常強，人緣也很好，並因此擔任過8年的立法院副院長，「他不只是賴清德的人，他還是蔡英文的人。」

黃揚明透露，有傳聞指出，不只賴清德勸進，蔡英文系統也勸進蔡其昌承擔，因為現在民進黨團的形象已經被柯建銘敗光，「大罷免時老柯的形象太惡劣了，導致現在民進黨的立委的形象整體都不好。」但另一面，他也認為柯建銘很可憐，因為他是配合賴清德對抗在野黨的指令，而去推動大罷免，結果最後卻他要背鍋。

柯建銘、蔡其昌。（圖／中時提供）

黃揚明指出，最近柯建銘常現身在野黨的活動，和大罷免時判若兩人，就是因為他沒有這個任務了，柯建銘從來不是誰的棋子，而是黨主席要他做什麼，他就使命必達，「他愛民進黨比別人更多，不會為了一個總召位置去傷害整個民進黨」，他的秘密太多了，但他不會拿出來講。

黃揚明說，現在情況很清楚，賴清德要讓大罷免翻頁，在大罷免期間，民進黨的秘書長是林右昌，黨團總召是柯建銘，這兩個人都離開才能夠把大罷免徹底翻頁，賴清德現在要玩的就是這個把戲。同時，因為蔡其昌的人氣很旺，賴清德認為能帶動民進黨團的人氣，民進黨的選舉就會勢如破竹。

蔡其昌。（圖／中天新聞）

黃揚明認為，柯建銘要擔心的不只是交出總召職位，搞不好賴清德還要他的立委職務，因為柯建明是不分區立委，搞不好後面有人想要遞補上來，會不會兔死走狗烹到這程度，就繼續看下去。另一方面，蔡其昌可能也會把他大好的政治能量，消耗在黨團裡面，這對蔡其昌十分不利。

