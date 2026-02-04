(影)蔡其昌子弟兵參選市議員 詹智翔：家鄉山城需要更多好政策

[Newtalk新聞] 中職會長、立委蔡其昌的子弟兵詹智翔今（4）日完成民進黨市議員台中山城選區提名登記，他表示家鄉需要更多好的政策，山城最重要產業是農業，是大台中最有微量元素的地方，而今天是立春，也是農民節，選在今天首波領表登記，表示對農業的重視並響應勤奮精神。





詹智翔學經歷相當豐富，台中二中、中正大學、台大研究所，博士班期間曾赴日本大阪大學交換，畢業後首份工作是中研院研究助理，而後轉職立法院擔任法案助理，2022年8月返鄉為蔡其昌輔選，在家鄉經歷了三個多月緊湊且充實助選工作，也讓他有機會重新認識自己的故鄉。市長選舉過後，蔡其昌認為在山城需要一位對政治工作有熱忱的專職人員，2023年5月正式返鄉，出任蔡其昌、市議員謝志忠山城聯合服務處主任。

廣告 廣告





詹智翔說，返鄉服務後發現家鄉需要更多好的政策，例如山城每四位就有一位是65歲以上長輩，生活值得更好照顧。如醫療資源亟待創造，山城只有一間農民醫院，衛生所專業人力不足，出外就醫還有交通問題，公車班次減少、小黃公車不足等，未來應該儘速補足衛所醫師，推動遠端醫療，也要讓山城有更多短中程計程車可使用敬老卡，讓長輩生活更健康方便。





詹智翔說，今天是立春，也是農民節，選在今天首波領表登記，表示對農業的重視並響應勤奮精神。面對極端氣候，市政府應與中央合作，打造韌性農業，加強培育新種、補助抗寒耐熱的資材設施等，加強提倡食農教育，打通國外市場，讓國內外消費者建立山城農產品牌形象。





今日陪同詹智翔登記的青農，分別在山城種植柑橘、梨、柿、香菇及花卉，加上詹智翔家裡種枇杷，都是山城具代表性農作物。這群青農親自到場表達對詹智翔的支持，表示希望讓年輕人接棒打拚，讓有新想法、肯拚的在地青年在各領域為山城創造亮點。





詹智翔感謝好朋友們到場力挺，他提到從小家裡務農，對農村很有感情，不論公眾事務、農業都需要青年投入，這群青農結合網路、觀光，打造地方創生、農業創升，期待創造農民更好的收入，富麗山城。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影)綠營中市議員提名啟動 3~4區競爭激烈需以民調決勝負

日本大選》合作修憲 兩在野黨選後可能與執政黨結盟