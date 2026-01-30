影/蔡其昌表態選黨團總召 陳鳳馨揭關鍵：這是賴清德和柯建銘在選

立法院新會期即將在2月1日展開，民進黨團將進行總召登記與改選，除了現任總召柯建銘日前表態爭取連任外，立委蔡其昌也在29日宣布參選，坦言總統賴清德曾向他表達，「希望在立法院多幫忙」。對此，資深媒體人陳鳳馨認為，這句話等於宣告自己是「賴清德欽點的人選」，關鍵點不是蔡跟柯在選，而是賴跟柯。

資深媒體人陳鳳馨。（圖／中天新聞）

蔡其昌今（30）日上午在立法院接受媒體聯訪時表示，黨內有許多前輩都給予鼓勵與期許，黨內同志也希望他能夠多一點承擔。他提到，總統也有一次很偶然的機會，跟他表示說希望他在立法院多多幫忙。對於參選程序，蔡其昌說明，跟柯建銘協調本來就是程序，意願調查表結束完之後，程序就是進行協調。

對此，陳鳳馨今日在中天新聞政論節目《大新聞大爆卦》談到，蔡其昌過去曾擔任過立法院副院長，所以對於黨團運作和立院議事程序並不陌生，她認為這次綠營黨團總召改選，其實不是柯建銘對上蔡其昌，而是柯建銘跟賴清德在選。

陳鳳馨表示，賴清德是總統兼民進黨主席，理應在黨團要掌握至少過半的影響力，倘若賴清德在身兼兩職的情況下，還無法讓屬意的人選勝出，對他而言是一大挫敗，「如果在立法院是少數，黨團裡面又是少數，那在執政上會非常難看」。

民進黨立委蔡其昌。（圖／中天新聞）

陳鳳馨推測，賴清德在民進黨立院黨團的影響力應該還是要過半的實力，因此理論上蔡其昌有8成以上機率當選總召，但關鍵在蔡其昌當選後，要如何執行賴清德意志。至於剩下2成機率，畢竟老柯非常擅長喬事情和籌錢，人家就會欠他人情，倘若在賴清德身兼總統和黨主席的情況下，蔡還選不贏老柯，這就表示老柯真的人脈和交情超多。

陳鳳馨分析，倘若最後蔡其昌勝出，但柯建銘仍取得相當票數，這對賴清德就是一大警訊，尤其賴性格強勢，對於黨內異議勢力「不可能不記一筆」，黨內風暴恐持續擴大，甚至牽動年底九合一選舉。

民進黨團總召柯建銘。（圖／中天新聞）

最後陳鳳馨強調，關鍵不在於蔡其昌，而是賴清德本身究竟要不要和在野黨合作，倘若持續選擇走對抗路線，總召無論換誰都難以改善朝野關係，「你換上蔡其昌、賴其昌或任何人都一樣，因為關鍵不在人（指總召人選），而在賴清德」。

