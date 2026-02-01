影/蔡英文爬山輔選陳品安？董智森曝她盤算：賴清德壓力大

參選前總統蔡英文前往苗栗，與苗栗縣議員陳品安一起爬山，由於陳品安已獲得民進黨提名參選2026年苗栗縣長，外界認為蔡英文此行輔選意味濃厚。資深媒體人董智森表示，蔡英文的活躍，和大罷免大失敗有關，且對總統賴清德形成巨大壓力。

前總統蔡英文（右）在臉書PO出她和民進黨苗栗縣長參選人陳品安（左）同框的照片。（圖／翻攝蔡英文臉書）

蔡英文今天在臉書發文表示，卸任後，最喜歡做的事，就是爬山。前幾天，她前往苗栗的頭屋、獅潭、大湖、三義，以及台中東勢，二訪她在任內推動的「浪漫台三線」的「樟之細路」。樟之細路的路程，一路起起伏伏很辛苦，但喜歡爬山的朋友都知道，沿路的風景，只有自己走過一次，才能深刻體會。但不論艱辛或美好，下山後，就只能把一切留在山裡。

蔡英文說，她很珍惜跟自己一起爬山的夥伴，以及一路上一直給她加油、打氣的山友，「我也要謝謝苗栗的年輕議員陳品安跟我一起爬山。」山不會因誰而改變方向，山頂的美景也不會消失，有人走得快，有人走得慢，只要我們彼此照應，走在同一條路上，山就一直都在，路也會一直有人走，「真心推薦大家，去爬山時，別想太多。山，會告訴我們答案。」

蔡英文近日走訪「浪漫台三線」的「樟之細路」。（圖／翻攝蔡英文臉書）

董智森今天在中天節目《週末大爆卦》表示，蔡英文又開始活躍，是大罷免失敗以後，她才起心動念，且她認為賴清德根本沒有年輕選票。賴清德誤把青鳥當成當初的太陽花，但年輕人被你們搞得充滿仇恨，對社會衝擊很大。許多過去比較冷漠的中性選民，看到青鳥的行徑，就出來投票反對罷免。

董智森指出，賴清德最大的壓力是來自蔡英文。蔡英文很會講話，她當然很喜歡山，「因為她從小就住在台灣最富貴的陽明山」。蔡英文去爬山，假裝雲遊方外，但其實她在蓄勢而動，不一定是她本人會出來。

董智森。（圖／中天新聞）

董智森說，大家都開始對前朝的施政有所質疑，蔡英文本來還沒那麼不爽。大罷免輸了也就算了，但現在卻還要打她過去的政策，甚至還要翻轉過來，最明顯的就是核能，蔡英文反核到底，賴清德不敢反核，「再反下去沒有電，黃仁勳他們以後怎麼來設廠？這個是很直接的問題。」他也對蔡英文任內的承諾的綠能占比20%、林右昌卸任基隆市長前完成基隆輕軌、8年20萬戶社宅等提出質疑，批評蔡英文造謠，「但是因為她很會文青那一套，很多年輕人不太在乎。這些人就是有這個本事，賴清德比較沒有這個本事，所以只能挨打，他在每天忐忑不安，覺得自己的位置可能會被取代。」

